Wieder Raubüberfall auf Wettbüro in Offenbach – Polizei bittet um Hinweise

Von: Caspar Felix Hoffmann

Teilen

Ein unbekannter Täter raubt ein Wettbüro in Offenbach aus. Der Mann flüchtet mit seiner Beute. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Tat.

Offenbach – Ein etwa 1,90 Meter großer maskierter Räuber hat am späten Dienstagabend (21. März) ein Wettbüro in der Bieberer Straße in Offenbach überfallen und Bargeld erbeutet, wie die Polizei am Mittwoch (22. März) mitteilte. Der Mann betrat kurz vor Mitternacht das Lokal und forderte mit vorgehaltener Waffe die Herausgabe von Bargeld.

Bevor der Täter mit seiner Beute flüchtete, nahm er noch das auf dem Tresen liegende Handy an sich. Anschließend stieg der Unbekannte in einen dunklen Kleinwagen und fuhr über die Hebestraße in Richtung Untere Grenzstraße davon.

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Raubüberfall auf Wettbüro in Offenbach: Täterbeschreibung und Zeugenaufruf

Nach Angaben der Polizei hat der Täter eine kräftige Statur und war mit einem schwarzen Trainingsanzug mit weißen Streifen an der Seite, schwarzen Schuhen und weißen Socken bekleidet.

Die Kriminalpolizei in Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 069 8098-1234. (cas)

Erst kürzlich wurde ein anderes Wettbüro in Offenbach ausgeraubt.