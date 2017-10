Überfall auf Getränkemarkt: Polizei nimmt 16-Jährigen fest

Offenbach - Vergangene Woche wird ein Getränkemarkt in Offenbach überfallen. Der Täter flüchtet - jetzt hat die Polizei einen 16-Jährigen festgenommen.

Gegen 12.20 Uhr überfällt am vergangenen Mittwoch ein zu diesem Zeitpunkt unbekannter Täter einen Getränkemarkt an der Sprendlinger Landstraße. Er bedroht die Angestellten mit einer Schusswaffe und fordert Geld und Zigaretten. Im Anschluss flüchtet er. Aufmerksame Zeugen und umfangreiche Ermittlungen haben die Beamten jetzt aber auf die Spur eines Jugendlichen aus Offenbach gebracht. Sie nahmen den 16-Jährigen am Freitagmittag vorläufig fest.

Dabei stellten sie Beweismaterial fest, außerdem räumte der vorläufig Festgenommene die Tat ein. Nach den polizeilichen Maßnahmen übergaben die Beamten ihn seinen Eltern. Ihm droht jetzt ein Strafverfahren. (jo)

