Brutaler Überfall in Offenbach – Täter traktiert 41-Jährigen mit Brechstange

Von: Julian Kaiser

Die Polizei Offenbach ermittelt nach einem Brechstangen-Angriff in der Hermann-Steinhäuser-Straße (Symbolbild). © Drofitsch/Eibner/Imago

Bei einem brutalen Überfall in Offenbach wurde ein 41-jähriger Mann mit einer Brechstange schwer verletzt. Die Polizei sucht nach dem Täter.

Offenbach – Ein bislang unbekannter Täter hat am frühen Freitagmorgen (23. Juni) gegen 5.35 Uhr in der Offenbacher Hermann-Steinhäuser-Straße in Höhe der Hausnummer 30 einen 41-jährigen Mann mit einer Brechstange attackiert. Nach Angaben der Polizei wurde das Opfer bei dem Angriff unter anderem schwer am Kopf verletzt. Er kam ins Krankenhaus.

Der Täter habe eine graue Jacke und eine lange Jeanshose getragen, berichtet die Polizei Offenbach. Nach der Tat sei er geflüchtet. Er soll etwa 35 bis 40 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein. Außerdem hatte er eine Glatze. Seine Statur beschreibt die Polizei Offenbach als kräftig.

Polizei Offenbach ermittelt gegen den mutmaßlichen Täter und bittet um Hinweise

Warum der Unbekannte den 41-Jährigen angegriffen hat, ist bislang noch unklar. Die Polizei Offenbach vermutet allerdings, dass sich die beiden gekannt haben. Bereits jetzt lägen erste Hinweise zu Täter vor.

Die Offenbacher Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Tatverdächtigen. Hinweise zum mutmaßlichen Angreifer nimmt sie der Rufnummer 069 8098-5100 entgegen.

