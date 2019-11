Übergewicht bereits als Kind - Das loswerden im Erwachsenenalter? Wie Sie das schaffen können lesen Sie hier...

Gescheiterte Diäten und Sportprogramme, die im Sande verlaufen führen zu Frust, Jojo-Effekten und dem Gefühl, in einem Kreislauf festzustecken, aus dem es keinen Ausweg gibt. Besonders, wer bereits als Kind unter Übergewicht litt, hat es als Erwachsener umso schwerer, abzunehmen.

Dass genau das aber doch geht, zeigt Max Mayer, der den Durchbruch geschafft hat und sein Gewicht hält. Er teilt seine Geschichte, um anderen Kraft zu geben, es anzugehen, denn auch wenn sich viele in erster Linie optisch mit ihrer Figur beschäftigen, bedeutet Übergewicht ein enormes gesundheitliches Risiko, vor allem mit zunehmendem Alter.

Gelenkschäden, Diabetes, Bluthochdruck und Herzprobleme sind nur einige der möglichen Folgen.

„Mein Übergewicht begann mit dem Einstieg in die Schule, sprich ca. im siebten Lebensjahr und leider hielt ich das konstant 16 Jahre lang. Tatsächlich war es ein Silvester-Vorsatz zum 01.01.2016, als ich gesagt habe – Jetzt reicht‘s! Ich muss was ändern!

Entsprechend habe ich mich auf die Suche, nach einem Fitnessstudio gemacht, war aber zu der Zeit noch sehr unsicher als kompletter Einsteiger. Ich wusste ja noch nichts über Fitness, Ernährung oder worauf ich achten soll. Ein Freund von mir hat mir dann damals das INJOY Offenbach empfohlen, wegen der Betreuung dort und ich muss sagen, die hat mir im Endeffekt wirklich geholfen, etwas zu verändern! Man muss sich vorstellen, als Mitglied hat man dort einen Trainer, mit dem man zu Beginn erstmal Check-Ups macht, über die Ernährung spricht und einen Trainingsplan erstellt und mit dem man sich dann auch nach einigen Wochen wieder trifft und einen Re-Check macht. Bei mir wurde der Fokus auf den Körperfettanteil gelegt und den Umfang. Mein Trainer hat mit mir einen Ernährungsplan erstellt, sodass ich tatsächlich besonders am Beginn sehr stark abgenommen habe.

Durch die immer wiederkehrenden Termine hatte ich für mich auch die Kontrolle, dass das alles in die richtige Richtung geht und das hat mich einfach so unglaublich motiviert, dass ich am Ball bleiben wollte. Und ich habe tatsächlich Routine bekommen, was ich nie für möglich gehalten hätte – denn, dank der Termine und Unterstützung habe ich einfach eine Umstellung geschafft und zwar eine echte und wirksame, mit der es mir gut ging, statt irgendwelcher Diäten, die ich wieder abgebrochen habe aus Frust.

Ich habe am 01.01.2016 mit einem Gewicht von knapp 150KG angefangen und habe zum 01.01.2018 mein Gewicht von 75kg erreicht, das ich seitdem halte.

Ich betreibe immer noch regelmäßig Sport und achte weiterhin auf meine Ernährung.

Natürlich kann ich mir dennoch ab und zu eine Sünde leisten ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Mittlerweile habe ich aber selber ein Gefühl dafür, dank der Seminare und Personal Trainings im INJOY. Ich persönlich würde das INJOY Jedem weiterempfehlen, insbesondere aber Menschen, die betreut und kontrolliert ihr Gewicht reduzieren möchten, da sie dort durch eine konstante Betreuung ein Feedback bekommen, ob es in die richtige Richtung geht.

Durch die Ernährungsumstellung und den Gewichtsverlust haben sich meine Beschwerden, wie extreme Rückenschmerzen, in Luft aufgelöst.

Ich kann seitdem Dinge tun, die ich leider mit meinem Übergewicht nie machen konnte, wie z.B. Achterbahn fahren. Meiner Gesundheit hat es auch extrem gutgetan! Ich lebe viel ausgeglichener und gesünder.“

Schaffe, was Max geschafft hat und lass dich informieren!