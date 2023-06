Übergriff auf Frau in Park: Polizei fahndet mit Phantombild nach Mann in Offenbach

Von: Christoph Sahler

Die Polizei und das Hessische Landeskriminalamt haben ein Phantombild veröffentlicht. © Hessisches Landeskriminalamt

Ein Mann soll in Offenbach eine Frau nahe der Christuskirche in Offenbach verletzt haben. Die Polizei fahndet mit einem Phantombild.

Offenbach - Nach einer versuchten Vergewaltigung in der Bismarckstraße in Offenbach am Dienstag, 20. Juni, hat sich die Kriminalpolizei nun mit einem Phantombild an die Öffentlichkeit gewandt und bittet um Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter.

Der Gesuchte habe gegen 20.30 Uhr im Bereich eines Parks neben der Christuskirche eine 24-Jährige angesprochen, sie dann unvermittelt am Oberkörper gepackt und gewaltsam versucht wegzuziehen, berichten die Beamten jetzt. Dabei fasste er ihr auch in den Hosenbund. „Im Zuge eines Gerangels, in dem sich die junge Frau gegen den Mann zur Wehr setzte, wurde sie von ihm geschubst, wodurch sie zu Boden fiel. Nachdem er ihr anschließend noch ins Gesicht getreten hatte, so die Schilderung der Geschädigten, konnte sie sich aus der Situation befreien, flüchten und die Polizei informieren. Sie kam verletzt in ein Krankenhaus“, erklärte die Polizei in ihrer Mitteilung.

Öffentlichkeitsfahndung in Offenbach: So beschreibt die Polizei den Verdächtigen

etwa 40 Jahre alt

1,75 bis 1,80 Meter groß

schmächtige Statur

schulterlanges, braunes, graumeliertes Haar

Dreitagebart

verwahrlostes Erscheinungsbild, möglicherweise aus dem Obdachlosenmilieu

Bekleidung: olivgrüne Cargohose, schwarzes T-Shirt, hellblaue, beschädigte Crocs

Wer Hinweise zur Identität des Mannes geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Offenbach in Verbindung zu setzen. Gleichzeitig suchen die Ermittler Zeugen des Vorfalls.

Die Beamtinnen und Beamten, die nun unter anderem wegen versuchter Vergewaltigung sowie gefährlicher Körperverletzung ermitteln, sind unter der Rufnummer 069 / 80981234 erreichbar. (csa)

