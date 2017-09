Kaiserleikreisel: Modernste Ampeltechnik

Bis es soweit ist (Ende 2019), brauchen Berufspendler viel Geduld. Bei der Infrastruktur hilft die EVO entscheidend mit. Im etwa gleichen Zeitfenster soll auf dem Areal zwischen Offenbach und Frankfurt ein Stadtquartier zum Wohnen und Arbeiten für bis zu 10.000 Menschen entstehen. Mit der Erschließung des Gebiets beauftragt ist unter anderem die Energieversorgung Offenbach (EVO), die auch die Lichtsignalanlagen und die Straßenbeleuchtung errichtet. „Wir setzen auf die Leistungsfähigkeit der EVO. Sie schafft heute schon die intelligente und sichere Netz-Infrastruktur für die Anforderungen von morgen“, urteilt Felix Schwenke, designierter Oberbürgermeister der Stadt, bei einer Besichtigung mit den EVO-Vorständen.

+ An den Doppelkreuzungen im Kaiserlei wird von der EVO modernste Ampeltechnik installiert: Günther Weiß, Felix Schwenke und Christoph Meier überzeugten sich davon. © EVO

Laut EVO-Angaben hat das Unternehmen bereits 2014 mit den Vorarbeiten, der Planung und der Bestellung der notwendigen Technik für dieses Großprojekt begonnen. Im April dieses Jahres hat dann der Umbau begonnen. Seitdem sind Gräben ausgehoben und rund 400 der 850 Meter langen Fernwärmeleitung verlegt worden. Angefangen hat die EVO auch mit dem Bau der 3 300 Meter langen Stromtrasse. „Dort verlegen wir am Ende 26 Kilometer Stromkabel“, rechnet der Vorstandsvorsitzende Christoph Meier vor.



An der Stromversorgung hängt auch die gesamte Verkehrstechnik, mit der die täglich rund 66.000 Autofahrer vom Jahr 2019 an durchs Gebiet geleitet werden sollen. Bis dahin errichtet die EVO über ihre Tochtergesellschaft Energienetze Offenbach GmbH (ENO) an acht neuen Kreuzungen die Ampelanlagen mit der entsprechenden Technik und baut vier bestehende Anlagen auf die neuen Anforderungen um. „Diese Ampeln entsprechen der neuesten Technik“, so Meier. Sämtliche Signalgeber werden mit LED-Technik ausgestattet, wodurch der Energieverbrauch erheblich gesenkt werden könne. So verbrauche jedes Leuchtfeld einer Ampel nur noch ein Watt. Meier: „Das sind lediglich fünf bis zehn Prozent ihres bisherigen Verbrauchs.“