Am Offenbacher Marktplatz wird gebohrt

Offenbach - Der Umbau des Marktplatzes ist nur aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. In Vorbereitung der Planungen für die weiterhin gewünschte Neugestaltung der Verkehrs- und Aufenthaltungsfläche zwischen Berliner Straße und Waldstraße wird in der kommenden Woche der aktuelle Grundwasserstand im Gebiet erkundet.

Die Maßnahme dient zur Klärung, ob das Grundwasser für den Anschluss der tief liegenden Entwässerung an den vorhandenen Hauptkanal abgesenkt werden muss oder nicht.Die Arbeiten sind ab dem 26. November für die Dauer von einer Woche vorgesehen. Dabei erfolgen an verschiedenen Stellen des Marktplatzes Bohrungen mit einem Durchmesser von etwa zehn Zentimetern bis zu einer Tiefe von maximal sechs Metern auf den Gehwegen und auf einer markierten Sperrfläche in der Einmündung zur Bieberer Straße.

Alles zum Marktplatz-Umbau lesen Sie auf unserer Themenseite

Für die Arbeiten sind jeweils Sperrungen im Bereich des Arbeitsfahrzeugs und des Bohrgeräts mit verkehrlichen Absicherungen für die Dauer von bis zu einem halben Tag pro Prüfstelle erforderlich. Für Fußgänger und den fließenden Verkehr sollte es zu keinen größeren Beeinträchtigungen kommen. Mit Geräuschentwicklungen während der Bohrarbeiten ist aber zu rechnen. Wie der Marktplatz, der seine namentliche Funktion schon lange an den Wilhelmsplatz verloren hat, umgestaltet werden soll, war nach Jahren der politischen Diskussionen im November 2017 beschlossen worden. Auf die folgende Ausschreibung hatte sich aber nur ein einziger Bieter gemeldet, dessen Angebot für die Bauleistungen 2,5 Millionen über den veranschlagten 3,1 Millionen lag. Der Magistrat zog die Reißleine. (pso/tk)

Bildergalerie: Offenbach damals und heute Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa