Diese Ampeln nerven die Offenbacher am meisten

Offenbach - Wir sehen rot. Genauer: ein leuchtendes Rot. Und zwar seit dem 10. Dezember 1868 an Straßenkreuzungen. Vor 150 Jahren wurde in London die erste Lichtsignalanlage in Betrieb genommen. Ein Polizist steuerte sie. Von Martin Kuhn

Die erste Offenbacher Ampel ging vergleichsweise spät, am 1. März 1957, in Betrieb, an einer Stelle, auf die heute keiner auf Anhieb kommt. . . Das aktuell größte Ampel-Projekt sind die künftigen Doppelkreuzungen im Kaiserlei, die den Kreisel ersetzen.

Kreisel weg, Ampeln hin: Es gibt nicht viele Autofahrer, die dem künftigen Verkehrskonzept im Kaiserlei mit der Entflechtung der lokalen und überregionalen Ströme jene Leistungsfähigkeit zutrauen, die die Experten errechnet haben. Vieles wird daher an der Verkehrstechnik hängen, mit der die bis zu 94 000 Fahrzeuge täglich vom Jahr 2020 an durchs Gebiet geleitet werden sollen.

Bis dahin errichtet die EVO über ihre Tochtergesellschaft Energienetze Offenbach (ENO) an acht neuen Kreuzungen die Ampelanlagen und rüstet vier bestehende Anlagen auf die neuen Anforderungen um.

Diese Ampeln entsprechen der neuesten Technik. Sämtliche Signalgeber sind mit LED-Technik ausgestattet, wodurch der Energieverbrauch erheblich gesenkt wird. Jedes Leuchtfeld einer Ampel benötigt nur noch ein Watt – fünf bis zehn Prozent ihres bisherigen Verbrauchs. Zuletzt werden die Ampelanlagen und die dazugehörige Technik zur Schaltung und Überwachung mit dem zentralen Verkehrsrechner verbunden.

+ Seit Oktober 2015 herrscht auch ein bisschen Gleichberechtigung: Seitdem gibt’s am Übergang Herrnstraße Offenbachs erste Ampelfrau. © Kuhn Eine solche technische Entwicklung und Dimension hätte sich keiner der Anwesenden träumen lassen, die am 1. März 1957 die erste Ampelanlage in Offenbach offiziell einweihten. Belegt ist das leider nicht mit Bildern, lediglich unsere Zeitung berichtete in eher bescheidenem Umfang von einer Premiere, der man eher skeptisch gegenüberstand. „Ich hoffe, dass es eine Verkehrsregelungsanlage und keine Verkehrsbehinderungsanlage wird“, zitiert der Autor den damaligen Stadtrat Albert Gasch, der freilich erkannte: „Wir brauchen wohl nicht darüber zu sprechen, dass weitere Anlagen dieser Art zwangsläufig folgen müssen, um dem Wohl der Bürgerschaft zu dienen.“

+ Das hätten sich die Ampel-Erfinder nicht träumen lassen – eine Ampel nur für Radfahrer. Diese wird an der Ecke Bismarck-/ Luisenstraße von den Radlern gern angenommen, da sie ein gefahrloses Queren ermöglicht. © Kuhn Jetzt wollen wir allerdings zunächst die Frage klären, wo die erste Ampel platziert wurde: an der Kreuzung Kaiser- / Bernardstraße; „einer der gefährlichsten in Offenbach“, wie es in dem damaligen Artikel heißt, der im Anschluss die genaue Funktionsweise erklärte – inklusive Kontaktschwelle: „Innerhalb von zwei Sekunden wird für 20 Sekunden auf ,Grün’ für die Bernardstraße geschaltet. Nach ,Gelb’ kommt dann wieder ,Rot’.“ Im Rückblick einfach herrlich! Heute werden 54 Signalanlagen, also rund 40 Prozent, rund um die Uhr betrieben. Die übrigen werden nachts, meist zwischen 22 und 6 Uhr, abgeschaltet. 32 Ampeln dienen ausschließlich dem Schutz der Fußgänger. Auf Knopfdruck verlängern sie die Grünphase für Passanten von sechs auf 25 bis 65 Sekunden. 89 Mal wird an Offenbacher Kreuzungen der Bus bevorzugt behandelt. Sendet er ein Signal zum Steuergerät, wird seine Grünzeit verlängert oder getauscht.

Viele Ampeln sind für Blinde und Sehbehinderte ausgerüstet, meist mit einem Vibrationsgeber (350 Stück), dessen Platten die Gehrichtung anzeigen, verbaut sind 172 akustische Signalgeber, die so die Grün- und Rotphasen für die Beeinträchtigten unterscheidbar machen.

Um die rechte Interpretation des anfangs zitierten „Wohls“ wird auch heute noch auf beinahe jeder Bürgerversammlung gerungen. Für das eigene Wohnquartier werden zur Sicherheit Geschwindigkeitsbeschränkungen, signalgesteuerte Fußgängerüberwege, Radarmessungen und drakonische Strafen für Sünder gefordert.

Gleichzeitig werden Ampeln und Überwachung drei Straßen weiter als Hindernis im Verkehrsfluss und miese Abzockfalle diskreditiert. Eine Ambivalenz, mit der die Stadtväter und -mütter seit fünf Jahrzehnten leben. In dieser Zeit haben die Verantwortlichen allerdings viel Geld investiert, um den Verkehr quer durch Offenbach flüssig zu führen – im Jahr etwa 1,8 Millionen Euro.

Die Redaktion hat das Thema aufgegriffen und auf unserer facebook-Seite die Nutzer nach ihren Ampel-Erfahrungen in Offenbach gefragt: „Was nervt Sie besonders?“ Auch hier zeigt sich kein eindeutiges Bild. So äußert etwa Stephan Neth: „Alle ,Doppelampeln’ für Fußgänger, wo man auf der Verkehrsinsel warten muss.“ Daniel Butt hat ausgemacht: „Definitiv Mühlheimer Straße. Es kommen nicht genug Fahrzeuge vom Edeka-Parkplatz in Richtung Offenbach raus, weil sich alles an der Ampel mit dem Karl-Herdt-Weg staut. Natürlich wird der Kreuzungsbereich nicht freigehalten...“ Benjamin Freppon meckert: „Auf dem südlichen Ring sind die Ampeln nicht gerade so eingestellt, dass man eine grüne Welle hat.“

Das ganze tägliche Dilemma wird mit folgenden Aussagen dokumentiert: „Jede Ampel, die meist mit Fußgänger-Übergängen zusammenhängt. Man hat Grün, möchte abbiegen und kann es nicht, weil Fußgänger auf der Straße sind“, schreibt Ricky Niebeling. Nadine Winter empfindet es ganz anders: „Gefährlich finde ich die Fußgängerampel an der Senefelderstraße/Schreberstraße. Wenn die Fußgänger Grün haben, schießen viele Autos aus der Schreberstraße einfach über die Kreuzung. Fußgänger interessieren viele nicht.“

Über solche Probleme hat sich der Ampel-Erfinder vor 150 Jahren sicher keine Gedanken gemacht. Er hatte andere: Seinerzeit nutzte man in London die damals übliche Energiequelle: Gas. Wenige Wochen nach Einführung war das Experiment nach einer Explosion beendet...