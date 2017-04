Firmen in Offenbach: Verkehrsinfrastruktur als Standortvorteil

Offenbach - Die Offenbacher Unternehmen schätzen die Region als attraktiven Wirtschaftsstandort ein. 79 Prozent sind mit dem Standort „sehr zufrieden“ beziehungsweise „zufrieden“.

Dies ergab eine große Standortbefragung bei Unternehmen in der Region Offenbach durch die Industrie- und Handelskammer (IHK), die gestern veröffentlicht wurde. IHK-Hauptgeschäftsführer Markus Weinbrenner und Frank Achenbach, IHK-Geschäftsführer für den Bereich Standortpolitik, präsentierten die Ergebnisse: „Ähnlich wie bei der ersten Studie vor zwei Jahren wurde die Veränderung der Standortbedingungen in den letzten fünf Jahren eingeschätzt: Zwei Drittel gehen von einer positiven Veränderung aus, ein Drittel von einer negativen. Die vor zwei Jahren eher schwach bewerteten Kommunen können ihre Entwicklungsdynamik etwas steigern“, so Weinbrenner.

Die Bereitschaft, die Region Offenbach als Unternehmenssitz weiterzuempfehlen, sei vorhanden, aber ausbaufähig, hieß es. 16 Prozent stehen laut Studie dem Standort sehr positiv gegenüber, 25 Prozent eher positiv. Jedoch gebe es auch 22 Prozent, die den Standort eher nicht und sieben Prozent, die ihn gar nicht weiterempfehlen würden. Das Kriterium „Image der Kommune“ werde diesmal zwar etwas besser, aber weiterhin nur mittelmäßig beurteilt, so Weinbrenner.

Frank Achenbach sagte: „Hier setzen wir mit dem Masterplan für die Stadt und dem Wirtschaftsförderungskonzept für den Kreis an. Wir müssen die Standortvorteile wie die Flächenverfügbarkeit in der Stadt oder die hervorragende Verkehrsanbindung in Verbindung mit einem qualitativ hochwertigen Wohnstandort im Kreis weiterentwickeln und besser nach außen verkaufen.“ Weinbrenner ergänzte: „Um ein positives Bild der Region Offenbach herzustellen brauchen wir Unternehmen, die als Botschafter für den Standort werben.“ (al)

