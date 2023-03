Umfrage zeigt: Das ist der beliebteste Stadtteil Offenbachs

Von: Caspar Felix Hoffmann

Bieber oder Bürgel? Oder doch eher das Nordend? Unsere Leserinnen und Leser haben auf Facebook abgestimmt, welcher Offenbacher Stadtteil der beliebteste ist.

Offenbach – Welcher Stadtteil in Offenbach ist der beste, der schönste? Das haben wir unsere Leserinnen und Leser gefragt. Sie haben auf Facebook abgestimmt: Mehr als 450 Kommentare und Hunderte von „Likes“ gingen innerhalb weniger Tage ein. Wir haben die Umfrage nun ausgewertet. Drei Stadtteile wurden immer wieder genannt.

Platz 3: Offenbach-Rumpenheim – Schloss und Schlosspark

Der Stadtteil Rumpenheim im Norden Offenbachs landet in unserer Umfrage auf dem dritten Platz. Hier leben rund 5.300 Menschen. Der Stadtteil liegt etwa vier Kilometer nordöstlich des Offenbacher Stadtzentrums am linken Mainufer oberhalb des Mainbogens zwischen dem Stadtteil Bürgel und der Stadt Mühlheim. Besonders sehenswert ist das Schloss Rumpenheim, eine dreiflügelige Schlossanlage. An die Anlage schließt sich der weitläufige Schlosspark Rumpenheim an.

Platz 2: Offenbach-Bürgel – Naturschutzgebiet im Mainbogen

Auf Platz zwei folgt der Offenbacher Stadtteil Bürgel. Er liegt im Mainbogen direkt am Main. Rund 10.000 Menschen leben dort. Sehenswert ist das Naturschutzgebiet Schultheis-Weiher. Das Gebiet ist Naturschutzgebiet und Naherholungsgebiet. Die nordöstliche Hälfte des Sees ist als Naturschutzgebiet ausgewiesen, der restliche Teil kann von Badegästen, Modellbootfahrern und Anglern genutzt werden. Eine Reihe von seltenen Vogelarten kann hier beobachtet werden.

Welcher Stadtteil ist der beliebteste Stadtteil Offenbachs? © Harald Bremes/Imago

Platz 1: Offenbach-Bieber – Bieberer Berg und Kickers Offenbach

Der mit Abstand am häufigsten genannte und gewählte Offenbacher Stadtteil ist Bieber. Der Stadtteil liegt am Bieberbach, einem Nebenfluss der Rodau. Rund 16.000 Menschen leben dort. Das Wahrzeichen des Stadtteils ist der Bieberer Berg – das Stadion am Bieberer Berg und der dort ansässige Fußballverein Kickers Offenbach sind direkt mit dem Namen verbunden. Eine weitere Sehenswürdigkeit ist der 24 Meter hohe Bieberer Aussichtsturm auf dem Bieberer Berg. (cas)