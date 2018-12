Unbekannte attackieren Linken-Büro

Offenbach - Unbekannte Täter haben am Dienstag Scheiben im Wahlkreisbüro der Linken eingeworfen.

Die sogenannte „Linke Ecke“, Büro der Bundestagsabgeordneten Christine Buchholz und des Kreisverbandes Offenbach in der Taunusstraße, sei damit wiederholt zum Ziel von Angriffen geworden, heißt es in einer Mitteilung der Partei. „Zum fünften Mal haben Unbekannte die Scheiben des Ladenlokals in der Taunusstraße zerstört“, sagt Buchholz.

Daneben seien in letzter Zeit auch vermehrt rechts-nationalistische Aufkleber und Parolen angebracht worden. Buchholz: „Es ist sicher kein Zufall, dass die Täter eine Scheibe eingeworfen haben, hinter der ein Plakat ,Deine Stimme gegen Rechts‘ angebracht war. “ Rassismus und rechte Hetze senkten offensichtlich die Hemmschwelle für solche Taten. Die Polizei sucht Zeugen der jüngsten Attacke. Hinweise an: Telefon 069-80981234. (mad)

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa