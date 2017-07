Unbekannte brechen in Juweliergeschäft ein

Offenbach - Heute Morgen brechen Unbekannte in ein Juweliergeschäft an der Großen Marktstraße ein und stehlen wertvollen Schmuck. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Gegen 3.50 Uhr gelangten die Täter laut Polizei in den Hinterhof des Geschäftes und hebelten dort eine Tür auf. Anschließend drangen sie bis zum Verkaufsraum vor, durchwühlten die Auslagen und packten Schmuck in zwei schwarze Sporttaschen. Dann verließen die Unbekannten das Geschäft und stiegen auf zwei Kleinkrafträder, die vor dem Geschäft geparkt waren. Laut einem Zeugen fuhren die Männer in Richtung Marktplatz davon. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen zu dem Einbruch. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069/8098-1234 zu melden. (dr)

