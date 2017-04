Lastwagen erfasst Radfahrerin, Drängler flieht

Offenbach - Unachtsamkeit dürfte nach Ansicht der Polizei der Grund für einen schweren Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in der Innenstadt gewesen sein. Ein Drängler flieht zudem nach einem Unfall.

Gegen 14.30 Uhr bog ein 42 Jahre alter Lastwagenfahrer von der Berliner Straße in Richtung Stadtzentrum nach rechts in die Ludwigstraße ab und übersah vermutlich eine neben ihm stehende Radfahrerin. Die 46 Jahre alte Frau wurde von dem Sattelzug erfasst. Ein Bein der Radlerin wurde gebrochen – sie kam umgehend zur Behandlung in ein Krankenhaus. An ihrem Fahrrad entstand Totalschaden. Gegen den rücksichtslosen Brummifahrer hat die Polizei nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Drängler flieht nach Unfall

Die Polizei sucht zudem Zeugen eines Unfalls, der sich am Donnerstag in der Geishornstraße ereignete. Gegen 7.40 Uhr stand ein 51-Jähriger mit seinem grauen Fiat Punto dort in der Stauschlange in Richtung Sprendlinger Landstraße. Der Fahrer eines roten VWs kam ihm entgegen und drängelte sich über Parklücken an den Wartenden. Dabei touchierte er den Fiat. Der Verursacher stieg aus, entfernte sich aber gleich darauf vom Unfallort, obwohl am Fiat ein Schaden an der linken Heckseite entstanden war. Beim Flüchtigen soll es sich um einen etwa 30-jährigen Mann gehandelt haben, der eine beigefarbene Jeans und einen blauen Pullover trug. Hinweise an Tel.: 069/8098-5200. (san)

