Unfall in Offenbach: Fußgänger an Ampel schwer verletzt – Autofahrer läuft davon

Ein Mann (42) wartet an einer Fußgängerampel in Offenbach und wird von einem Auto erfasst. Der Autofahrer (59) flüchtet zu Fuß – kommt aber nicht weit.

Offenbach – Zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht und einem schwer verletzten Fußgänger ist es am Samstagmorgen (2. September) gegen 7 Uhr in der Bieberer Straße in Offenbach gekommen, wie die Polizei am Montag (4. September) mitteilte. Erste Ermittlungen ergaben, dass ein Fußgänger an einer Ampel wartete, als er von einem blauen Mazda erfasst wurde. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Fußgänger mehrere Knochenbrüche, der 42-Jährige wurde in eine Klinik gebracht.

Verkehrsunfall in Offenbach: Autofahrer flüchtet zu Fuß – Festnahme

Der mutmaßliche Unfallverursacher sei zunächst geflüchtet, aber wenig später von Polizeibeamten vorläufig festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Der 59-jährige mutmaßliche Unfallverursacher hat leichte Verletzungen erlitten. Außerdem wurden bei ihm verschiedene Betäubungsmittel gefunden. Deshalb wurde eine Blutentnahme angeordnet. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen des Verdachts auf unerlaubtes Entfernen vom Unfallort und Körperverletzung.

Der entstandene Schaden wird von der Polizei auf mehrere tausend Euro geschätzt. Der Offenbacher soll zudem ohne gültigen Führerschein unterwegs gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098-5100 in Verbindung zu setzen. (cas)

