Unfall in Offenbach: 6-Jährige will die Straße überqueren - Autofahrer kann nicht mehr bremsen

Offenbach – Bei einem Unfall in Offenbach ist am Donnerstag, 10.12.2020, ein Mädchen leicht verletzt worden. Die 6-jährige war gerade auf dem Schulweg und wollte eine Straße überqueren, als sie von einem Auto gerammt wurde.

Auto-Unfall in Offenbach: Mädchen war auf dem Weg zur Schule

Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Heusenstammer Weg auf Höhe der Einfahrt der dortigen Schule. Demnach wurde die 6-jährige von einem Skoda angefahrene. Der Fahrer war in Richtung Sportanlage unterwegs und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

In der Folge zog sich die Schülerin lediglich eine Beule am Kopf zu. Die Polizei gab an, dass die Mutter dennoch einen Rettungswagen kommen ließ, da Kopfverletzungen bei Kindern schwere gesundheitliche Folgen haben können. Diese müsse man auch bei augenscheinlich leichten Verletzungen medizinisch ausschließen.

Polizei bittet um Meldung von Zeugen des Unfalls mit Mädchen in Offenbach

Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte, war der 66 Jahre alte Fahrer fahrtüchtig und blieb am Unfallort. Gegen ihn wird dennoch ein Strafverfahren eingeleitet. Das werde laut Polizei bei Unfällen mit Körperverletzung nämlich immer gemacht, egal wer für den Unfall verantwortlich ist.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098 5100 zu melden.

In Offenbach und Umgebung meldet die Polizei immer wieder Unfälle mit Fahrerflucht

Immer wieder kommt es in Offenbach und Umgebung zu schweren Autounfällen, bei denen oft auch Schüler beteiligt sind. Häufig begehen die Unfallverursacher dabei Fahrerflucht. Das betrifft allerdings nicht nur Schüler.

Nach einer Unfallflucht von Mittwochvormittag letzter Woche auf der Hainer Chaussee, bei dem ein 6-jähriges Mädchen leicht verletzt wurde, suchen unsere Kollegen der Unfallfluchtgruppe weiterhin einen Helfer und andere Zeugen.



📞: 06183 91155-0



ℹ:https://t.co/Bp9filUdP2 pic.twitter.com/uI5ZCzPPaf — Polizei Südosthessen (@Polizei_soh) December 8, 2020

Auch Fahrradfahrer werden bei Unfällen immer wieder Opfer von Fahrerflucht.. Dabei nimmt die Häufigkeit dieses Phänomens weiter zu. 2017 meldete die Polizei, dass sich in Hessen 44.000 Unfallverursacher unerlaubt vom Tatort entfernten. (Joshua Schößler)