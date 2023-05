Unfall in Offenbach: Mustang gerät in Gegenverkehr - Zwei Personen schwer verletzt

Unfall

Bei einem Überholmanöver in Offenbach verliert ein junger Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er und eine 30 Jahre alte Frau werden schwer verletzt.

Offenbach - Schwerer Verkehrsunfall in Offenbach: Am Freitagmorgen (12. Mai) ereignete sich auf der Dietzenbacher Straße ein folgenreicher Zusammenstoß, bei dem zwei der insgesamt vier beteiligten Autofahrer schwer verletzt wurden. Nach den vorliegenden Informationen der Offenbacher Polizei soll ein 18-jähriger Fahrer eines Ford Mustang gegen 9.15 Uhr in Richtung Stadtmitte unterwegs gewesen sein. In Höhe der Hausnummer 120 überholte er offenbar eine 40 Jahre alte Mercedes-Fahrerin und übersah dabei einen entgegenkommenden Opel Astra, der von einer 35-jährigen Frau gelenkt wurde.

Um eine Kollision zu vermeiden, zog der 18-jährige Fahrer abrupt zurück auf die rechte Spur vor den Mercedes. Leider verlor er dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet erneut auf die Gegenfahrbahn und touchierte zunächst den entgegenkommenden Astra. Anschließend kam es laut Polizei zu einem Frontalzusammenstoß mit einer 30-jährigen Polo-Fahrerin, die hinter dem Opel fuhr. Beide Fahrzeuge, der Polo und der Ford Mustang, kamen abseits der Straße auf einer Grünfläche zum Stillstand.

Schwerer Unfall in Offenbach: Schaden in Höhe von 50.000 Euro

Sowohl der 18-jährige mutmaßliche Unfallverursacher als auch die 30-jährige Polo-Fahrerin erlitten nach Angaben der Polizei schwere Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beiden anderen Frauen im Alter von 35 und 40 Jahren blieben offenbar unverletzt. Die beteiligten Fahrzeuge, der Ford, der Opel und der VW, wurden erheblich beschädigt, wobei der Gesamtschaden auf mehr als 50.000 Euro geschätzt wird. Der Mustang und der Polo waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Aufgrund der Bergungsarbeiten musste die Dietzenbacher Straße für etwa drei Stunden vollständig gesperrt werden, um den Einsatzkräften die sichere Räumung der Unfallstelle zu ermöglichen. Die genauen Umstände des Unfalls werden derzeit von den zuständigen Behörden untersucht.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von Redakteur Niklas Hecht sorgfältig geprüft.

