Weißer Kleinwagen fährt einen Hund an

Ein Verkehrsrowdy hat am Dienstag einen Hund angefahren und verletzt. Anschließend flüchtete der Unfallfahrer.

Offenbach – Nach einem Unfall auf einem Fußgängerüberweg in der Richard-Wagner-Straße in Höhe des Europaplatzes sucht die Polizei einen weißen Kleinwagen mit dem Teilkennzeichen „F-BS“ sowie blauen Streifen mit der Aufschrift „Streifenwagen“. Eine 59-Jährige überquerte am Dienstag gegen 20.20 Uhr den Zebrastreifen mit ihrem angeleinten Hund, als sie laut ihren Angaben „in letzter Sekunde“ einem anfahrenden Auto ausweichen konnte – dieses erfasste allerdings den Vierbeiner. Anschließend setzte der oder die Unbekannte die Fahrt fort, ohne sich um den schwerverletzten Hund sowie die Frau zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 069/8098-5100 entgegen.