Unter Offenbacher A661-Brücke soll riesiger Sportpark entstehen

Von: Christian Reinartz

Diese vier Design-Entwürfe des Sport- und Kulturparks unter der Kaiserleibrücke sind das Ergebnis eines Semesters an der Hochschule für Gestaltung. In diesem hatten sich die Studenten um den Offenbacher Designer Maziar Rastegar mit dem Projekt auseinandergesetzt. Visualisierung: HfG © P

Unter der Autobahnbrücke am Offenbacher Kaiserlei soll ein 10.000 Quadratmeter großer Sport- und Kulturpark entstehen. Unterstützt wird das Projekt des Vereins Vair und der HfG von der städtischen Wirtschaftsförderung.

Offenbach – Heimlich still und leise ist im schmuddeligen Halbdunkel der Freifläche unter der Kaiserleibrücke ein Megaprojekt gewachsen, das für die Zukunft Offenbachs wegweisend sein könnte. Wegweisend nicht, weil es der Stadt Gewerbesteuer einbringen wird. Was auf dem Planungspapier relativ unspektakulär „Sport und Kulturpark“ heißt, soll ein Ort sein, der für die oft übergangenen Jugendlichen der Stadt sportliche Herausforderung und Heimat ist. Aber auch ein Treffpunkt für alle Altersgruppen sowie Ort für kulturelle Veranstaltungen.

Studenten haben ein Semester lang an den Entwürfen gearbeitet

Und wie so häufig, wenn in Offenbach Großes entsteht, ist auch bei diesem Projekt die Hochschule für Gestaltung nicht nur mit im Boot, sie ist maßgeblich an der Planung beteiligt. Sogar einen eigenen Lehrauftrag hat Design-Professor Kai Vöckler der Idee spendiert. Die war ursprünglich zwischen den Offenbachern Maziar Rastegar und Zijad Dolicanin entstanden. Rastegar ist erfolgreicher Designer und Erschaffer der viel beachteten Schriftart „Offenbach Neue“, Dolicanin sitzt für die Grünen im Stadtparlament. Beide eint ihr Engagement für den Offenbacher Verein Vair, der sich in verschiedenen Projekten unter anderem für das Wohl und die Entwicklung von Offenbacher Kindern und Jugendlichen einsetzt.

Planungsstand „Sport und Kulturpark“ Zielgruppe: Für alle. Angebot: Basketball, Fußball, Skatepark, Fitnessbereich, Veranstaltungsbühne. Standort: Unter der Kaiserleibrücke mit guter Anbindung an den ÖPNV. Areal ist gut erreichbar zu Fuß und per Rad und Auto. Finanzierung: Öffentliche Mittel, Sponsoring und Fördermittel. Betrieb und Management: Stadt Offenbach, Stadtwerke, Verein Vair. Nachhaltigkeit: Verwendung von umweltfreundlichen Materialien bei der Konstruktions des Parks, klimaresistente Begrünung. Völkerverständigung: Förderung von Integration und Gemeinschaft durch Veranstaltungen, Aktivitäten und kulturellem Austausch für alle Menschen. Gesundheit: Sport- und Fitnessmöglichkeiten für alle Altersgruppen. Prävention: Angebot von Programmen zur Prävention von Gewalt, Drogenmissbrauch und sozialen Problemen. Freizeitgestaltung: Bereitstellung eines vielfältigen Sport- und Freizeitangebots, das den Bedürfnissen und Interessen aller Besucher entspricht.

Beide bemängeln, dass es in Offenbach, vor allem im Bereich der Innenstadt und im Nordend, „kein Angebot für Jugendliche gibt, wo sie sich aufhalten und einer Sportart nachgehen können, ohne sich in einem Verein anmelden zu müssen“, sagt Dolicanin. Vor allem bei den drei Straßensportarten, die unheimlich viele Anhänger unter den Jugendlichen hätten, gebe es wenn überhaupt nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten. Dabei geht es vor allem um Skateboardfahren, Fußball und Basketball. „Das sind nach wie vor die großen Interessen der Jugendlichen“, sagt Rastegar. „Das, was es aktuell gibt, sind im besten Fall ein paar runtergekommene Bolzplätze und Basketballkörbe.“

Gewichtige Unterstützer

Den beiden ist klar, dass ihre Idee gewichtige Unterstützer braucht. Dolicanin nutzt seine Kontakte zu Hochschul-Professor Vöckler, der nicht lange überzeugt werden muss. Schnell ist ein Lehrauftrag für Alt-HfGler Rastegar geschaffen, der von nun an mit Designstudenten ein ganzes Semester lang an dem Projekt arbeitet. Auch Vöcklers wissenschaftliche Mitarbeiterin Annika Storch ist dabei. Während sich die Studenten ins Zeug legen, sorgen Vöckler, Dolicanin und Rastegar für den nötigen Rückhalt in der Offenbacher Stadtverwaltung. „Wir haben uns an die Wirtschaftsförderung gewandt, die sich bereit erklärt hat, unsere Idee zu unterstützen“, sagt Rastegar.

Auch an der Hochschule klemmt man sich mit aller Kraft hinter das Mammutprojekt, das deutschlandweit in Art und Größe seinesgleichen suchen dürfte. Im Kurs von Rastegar entstehen zehn Designentwürfe für das 10 000 Quadratmeter große Areal unter der Kaiserleibrücke. Die Studenten ziehen alle Designregister, sortieren Entwürfe aus, bis die vier stärksten und umsetzbarsten übrig sind. „Die Ergebnisse sind beeindruckend“, attestiert Rastegar. „Jeder einzelne hätte es verdient, verwirklicht zu werden.“

Entwürfe werden vorgestellt

Heute sollen die vier Modelle der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Das Projekt ist ebenso Teil des traditionellen HfG-Rundgangs am Freitag. In der Folge soll laut Rastegar ein Architektenbüro mit einer Machbarkeitsstudie beauftragt werden. „Wir brauchen belastbare Zahlen, damit wir in die konkrete Planung gehen können.“

Zweifel, dass das Projekt Wirklichkeit wird, haben die Initiatoren nicht. „Wir stehen bereits in Kontakt mit Firmen, die Interesse signalisiert haben“, verrät Rastegar. Zudem stehe mit Wirtschaftsförderin Bozica Niermann eine gewichtige Unterstützerin auf der Seite von Vair und dem Sportpark. Und noch etwas kommt hinzu: Die Stadt selbst formuliert in ihrem Sportentwicklungsplan einen hohen Bedarf solcher Angebote. „Wir haben mit der Kaiserleibrücke den perfekten ungenutzten Raum gefunden, der Jugendliche regelrecht anziehen wird“, sagt Rastegar. „Wenn wir es gut machen, wird der Park für viele Jugendliche eine zweite Heimat.“