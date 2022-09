Lederwarenmesse: 250 Aussteller präsentieren neue Kollektionen

Von: Martin Kuhn

Farbliche Akzente präsentiert die Firma APC NCC Lederwaren aus Obernburg. Das Familienunternehmen hat sich darauf spezialisiert, qualitativ hochwertige Ware zu fairen Preisen eigenständig zu entwickeln, zu produzieren und als Großhändler zu vertreiben. © Georg-Foto

Die Lederwarenmesse in Offenbach bleibt ein unverzichtbarer Branchen-Treff. Hier werden gute Geschäfte gemacht.

Offenbach – Mehr Mode. Mehr Kontakte. Und hoffentlich mehr Bestellungen. Während der Offenbacher Internationalen Lederwarenmesse („ILM Edition #156“) blickt die Branche im Frühherbst, so das vorläufige Zwischenfazit am Wochenende, zuversichtlich nach vorne – trotz schwieriger Bedingungen mit zwei Corona-Jahren, dem Ukraine-Krieg und steigenden Energiepreisen. 250 Aussteller (von „Affenzahn“ bis „Zwei“) präsentieren bis heute ihre Kollektionen für Frühjahr und Sommer 2023. Und auch die Messe-Gesellschaft ist zufrieden: Mehr als 90 Prozent der Flächen an der Kaiserstraße sind gebucht gewesen.

Spannende Veranstaltungen, digitale Wege der Kommunikation und noch mehr Service machen die ILM weiter zu einem unverzichtbaren Branchen-Treff. Sie ist und bleibt eine echte Order-Messe. Oder anders ausgedrückt: Gute Geschäfte werden in Offenbach gemacht. Und das seit mehr als 70 Jahren. „Es gibt keine Modemesse auf der ganzen Welt, die das in dieser Form gemeistert hat. Wir sind eine sichere Bank für die Branche und das ist entscheidend“, beschreibt Arnd Hinrich Kappe, Geschäftsführer der Messe Offenbach, den Erfolg.

Lederwarenmesse in Offenbach: „Immer einen Schritt voraus“

Ein hohes Maß an Vertrauen und Verlässlichkeit, stets abgestimmt auf die Bedürfnisse der Branche machten die hohe, internationale Bedeutung der Messe aus. Ohne ihre traditionellen Werte aus dem Auge zu verlieren, habe sich die Messe weiterentwickelt. „Wir bieten mehr Content, mehr Innovation und mehr Inspiration. Wir sind immer einen Schritt voraus“, formuliert Arnd Hinrich Kappe den Anspruch an die ILM.

Hochwertig inszenierte, tägliche Fashion Shows und Branchengespräch runden das Programm in den Offenbacher Messehallen ab. © georg-foto,offenbach am main

Über das sorgfältig kuratierte Angebot an internationalen Kollektionen setzt die Messe auf innovative Dienstleistungen in Sachen Digitalisierung. So bietet die komplett neu gestaltete Homepage den Nutzern jetzt noch mehr Service und optimale Voraussetzungen zur Vorbereitung des Besuchs am Main. Zudem fängt ein Team „Stimmen, Emotionen sowie das tägliche Business“ mit Kameras und Mikrofon ein. Diese Beiträge werden dann zeitnah in der Mediathek der ILM-Website abrufbar sein. „Die Messe erweitert damit ihre Reichweite und ermöglicht allen, die nicht bei uns sein können, diese erlebbar zu machen und sich über die neuesten Produkte und Branchenthemen zu informieren“, erläutert Kappe das Projekt.

Lederwarenmesse in Offenbach: Investieren statt resignieren

Und auch für diese Branche gilt: Nach der Messe ist vor der Messe! „Jetzt heißt es investieren statt resignieren. Gerade in Krisenzeiten muss man sich engagieren, um die Zukunft erfolgreich zu bewältigen.“ Das neue Parkhaus (wir berichteten) sowie die hohen Investitionen in Nachhaltigkeit und Digitalisierung sind nur einige Puzzleteile, die den Erfolg der Messe heute und in Zukunft ausmachen. „Dabei haben wir immer den Mehrwert und den Nutzen für die Aussteller und Besucher im Blick“, sagt Kappe. Das gilt auch für den neuen, nach vorn verlegten, Termin im Februar 2023. Abgestimmt auf die Bedürfnisse der Branche findet die ILM Edition #157 bereits vom 4. bis 6. Februar statt. mk

Infos im Internet

ilm-offenbach.de