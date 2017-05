Straßen in Offenbach überflutet, Brand in Seligenstadt

Offenbach - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte heute Nachmittag vor schweren Gewittern in Hessen. Betroffen waren insbesondere Darmstadt, Kreis und Stadt Offenbach sowie Hanau, hieß es. In Offenbach waren Straßen überflutet, in Seligenstadt brannte ein Haus.

Für die betroffenen Regionen wurde geraten, Fenster geschlossen zu halten und Hochspannungsleitungen sowie Aufenthalte im Freien möglichst zu meiden. Durch die Unwetter seien schwere Schäden an Gebäuden möglich. "Bäume können entwurzelt werden und Dachziegel, Äste oder Gegenstände herabstürzen", hieß es. Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen seien ebenfalls möglich. In Offenbach waren am Main, am Kaiserleikreisel und in der Innenstadt am frühen Nachmittag bereits erste Straßen überflutet. Es kam zu rund 30 Einsätzen im Stadtgebiet. Zahlreiche Straßen wurden abgesperrt. Auch in Hanau liefen Straßen voll Wasser, es kam zu Sperrungen. In Seligenstadt Klein-Welzheim schlug wohl ein Blitz in ein Haus ein und verursachte einen Brand. Die Feuerwehr rückte zügig zum Einsatz an der Hauptstraße an. Der Dachstuhl brannte komplett aus. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.

Dachstuhl in Klein-Welzheim fängt Feuer: Bilder Zur Fotostrecke

Ein heftiges Gewitter am Flughafen Frankfurt hat am Donnerstagnachmittag auch den Flugplan durcheinandergewirbelt. Einige Flüge mussten annulliert werden. Die Blitz-Warnung sei gegen 16 Uhr wieder aufgehoben worden, sagte eine Flughafensprecherin. Kurz danach sei auch die Abfertigung der Maschinen wieder aufgenommen worden. Wegen der Gefahr für die Mitarbeiter auf dem Vorfeld war die Abfertigung der gelandeten Maschinen vorübergehend eingestellt worden. Außerdem starteten keine Flugzeuge. Auch wenn die Flugzeuge bereits wieder vom Frankfurter Flughafen abhoben, gab es bei den Landungen noch einen Rückstau. "Es ist alles noch recht voll", sagte die Sprecherin. Daher gebe es weiterhin Verzögerungen für Landeanflüge, die bis in die Abendstunden andauern könnten. Zur genauen Zahl der vom Gewitter betroffenen Flüge gab es zunächst keine Angaben. Zwar wurden am Donnerstag 35 Landungen und 34 Starts annulliert, was allerdings nicht ausschließlich witterungsbedingt war, wie es von der Betreibergesellschaft Fraport hieß. Insgesamt waren am Donnerstag 1400 Starts oder Landungen auf dem größten deutschen Verkehrsflughafen geplant.

In Frankfurt war zudem der S-Bahntunnel in der Innenstadt wegen eines Wassereinbruchs zeitweise nur eingleisig befahrbar. Dort kam es nach Angaben der Deutschen Bahn zu leichten Verspätungen. Die Frankfurter Berufsfeuerwehr berichtete von Dutzenden Einsätzen wegen Starkregens. (dpa/dr)

Archivbilder aus dem Jahr 2016: