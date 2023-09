Umgestürzte Bäume in Südhessen – Feuerwehr meldet „keinerlei Einsätze“ in Offenbach und Hanau

Von: Anna Kirschner

Ein Blitz erhellt den Nachthimmel über der Reinhardskirche und Schloss Philippsruhe in Hanau. © Björn Lauer

Während in West- und Nordhessen ein Unwetter Schäden anrichtet, bleibt es in Offenbach und Hanau ruhig. Das ist die Bilanz der Gewitternacht.

Offenbach/Hanau – Am Dienstagabend (12. September) fegte ein ordentliches Unwetter über das Rhein-Main-Gebiet. In Frankfurt fiel ein Baum auf den Außenbereich einer Pizzeria, im Taunus fallen auch am Mittwochmorgen noch S-Bahnen aus. Besonders Limburg traf es heftig. In Nordhessen brannte ein Dachstuhl. Zwischenzeitlich galt sogar die höchste Warnstufe 4 wegen der Gewitter.

Starke Gewitter über Hessen: Rhein-Main-Gebiet teils stark getroffen

In Offenbach hingegen blieb es ruhig. Die Feuerwehr meldet in der Stadt „keinerlei Einsätze“. Auch bei der Nachbarwehr in Hanau gab es keine Einsätze wegen des Unwetters. Das Polizeipräsidium Südosthessen spricht von „vereinzelten Einsätzen“, es sei aber alles im Rahmen geblieben. Das Gebiet des Polizeipräsidiums ist freilich sehr viel größer als das der Feuerwehren in den Städten.

In Pfungstadt etwa musste die Feuerwehr lediglich absturzgefährdete Äste von einem großen Baum im Stadtgebiet entfernen, wie 5Vision.News berichtet. (anki)