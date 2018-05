Wo Justitia auch Lebenshilfe leisten muss: Ein Vormittag am  Jugendgericht

Offenbach - Offenbacher Jugendrichter stöhnen über immer mehr Strafverfahren. Mit rund 750 Fällen pro Jahr hat sich die Zahl seit 2002 nahezu verdoppelt. Dem Zweck des Jugendstrafrechts ist es geschuldet, dass die Richter nicht nur Urteile sprechen, sondern oft auch etwas Lebenshilfe und Sozialberatung gefragt ist. Ein Vormittag beim Jugendgericht. Von Matthias Dahmer

9.30 Uhr, Fahren ohne Fahrerlaubnis; 10 Uhr, Diebstahl; 10.15 Uhr, Diebstahl; 10.30 Uhr, Hehlerei; 10.45 Uhr, Sachbeschädigung; 11.15 Uhr, Geldfälschung; 11.30 Uhr, Vortäuschen einer Straftat; 12 Uhr, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz: Nahezu im Viertelstundentakt geht es bei Dirk Waßmuth quer durchs Strafgesetzbuch. Die Täter sind zwischen 17 und 21 Jahre alt, bis auf einen haben alle einen Migrationshintergrund.

Waßmuth (48), seit 2001 dabei und damit der Dienstälteste der drei Jugendrichter am Amtsgericht Offenbach, sitzt mit Staatsanwältin Claudia Seng und einer Protokollführerin im etwa 25 Quadratmeter kleinen Sitzungssaal. Sechs Stühle sind für Zuschauer gestellt, selten sind sie besetzt. Recht zu sprechen über Jugendliche, die oft am Scheideweg stehen zwischen bürgerlichem Leben und endgültigem Abrutschen in die Kriminalität, ist keine publikumswirksame Angelegenheit.

Und für die Judikative ist Warten angesagt. Kaum einer der Angeklagten erscheint pünktlich, manche kommen gar nicht. „Das ist unser Los“, sagt Waßmuth. Er nimmt es gelassen, zeigt fast schon so etwas wie Verständnis. „Im Schnitt vergehen zwischen dem Eingang der Akten und der Hauptverhandlung fünf bis sechs Monate. Da vergessen die Jugendlichen schon mal so einen Termin“, spricht er aus Erfahrung. Strafe, die auf dem Fuße folgt, sieht anders aus.

Immerhin: Der ein oder andere hat die unangenehme Zwangsverabredung mit Justitia noch auf dem Schirm. „Einen schönen guten Tag, kommen Sie rein“, bittet Waßmuth den Angeklagten in den Saal. Der Fall des 19-Jährigen, der seinen Vater mit zur Verhandlung gebracht hat, ist schnell erzählt: Im Streit mit seinem Schwager – „Er hat mich ständig provoziert.“ – hat er an dessen Auto den Außenspiegel abgeschlagen.

Laut Anklage haben Zeugen ihn dabei beobachtet. Waßmuth hofft angesichts der relativ klaren Aktenlage auf ein Geständnis, hat deshalb auf die Ladung der Zeugen verzichtet. Zudem versucht er, dem Angeklagten die Vorteile schmackhaft zumachen. „Das ist kein Drama, was Sie getan haben. Dafür werden Sie bei uns hier nicht gegrillt.“ Doch der 19-Jährige, der wie die meisten Angeklagten an diesem Vormittag auf anwaltlichen Beistand verzichtet hat, bleibt bei seiner Version: Er sei nach dem Streit weggegangen, sein Schwager wolle ihm nur was anhängen.

So muss Richter Waßmuth einen neuen Termin ansetzten. „Im August oder September sehen wir uns wieder, alles Gute“, sagt er.

Unterdessen gibt ein Anwalt dem Schwarzfahrer, der zuvor an der Reihe war, auf

dem Gerichtsflur noch immer Lebenshilfe: „Manchmal läuft es eben schlecht. Wichtig ist, dass man etwas zu Ende bringt, dass man einen Abschluss macht“, redet er dem Jugendlichen ins Gewissen. Der nickt, ob die Tipps aber tatsächlich angekommen sind, wird nur die Zukunft zeigen.

Manches Verfahren lässt sich auch ohne den Hauptakteur und ohne mündliche Verhandlung zumindest vorläufig erledigen. Hehlerei, § 259 StGB, steht als Nächstes auf dem Programm. Als sich der Angeklagte auch nach mehrmaligem Aufruf der Sache nicht blicken lässt, machen Waßmuth und Staatsanwältin Seng die Sache unter sich aus.

Der Angeklagte, der in seinem jungen Leben bereits auf sieben Einträge im Strafregister kommt und auch schon Jugendarrest verbüßen musste, hat laut Akten unter Vorlage seines Ausweises ein geklautes Mobiltelefon an einen Handyladen verkauft. Weil viele dieser Läden mittlerweile mit der Polizei zusammenarbeiten, war das keine gute Idee. Waßmuth verpasst ihm einen Strafbefehl über 800 Euro. Zudem sollen die 350 Euro eingezogen werden, die er durch den Verkauf erlangt hat. „Der Angeklagte kann dagegen Rechtsmittel einlegen, doch jetzt liegt der Ball erst mal bei ihm“, erklärt Waßmuth.

Grundsätzlich gibt es bei Heranwachsenden (18 bis 21 Jahre) zwei Möglichkeiten, auf das Nichterscheinen zu reagieren. Entweder das Gericht ordnet die polizeiliche Vorführung an – eine aufwändige Prozedur mit dem Risiko, den Angeklagten nicht anzutreffen. Oder man entscheidet sich fürs Strafbefehlsverfahren, das zur Bewältigung leichterer Kriminalität gedacht ist und die Justiz entlasten soll.

Das „Highlight des Tages“, wie Waßmuth formuliert, kommt zum Schluss und zunächst ziemlich unspektakulär daher. Ein Drogendelikt, zwei Angeklagte – Gerichtsalltag eben. Dahinter verbirgt sich jedoch ein Fall, bei dem das Jugendgericht vermutlich nur traurige Randaspekte ausleuchten kann: Vor Waßmuth stehen mit viertelstündiger Verspätung zwei pummelige 19-Jährige, die aussehen wie 17. Ihnen wurde von unbekannten Hintermänner ein Kurztrip nach Nairobi spendiert. Den Rückflug traten sie mit zwei Koffern an in, denen sich 15 Kilo der afrikanischen Kaudroge Kath befanden. Am Frankfurter Flughafen wurden sie geschnappt.

Weil der Reingehalt der Droge nur knapp unter der Menge liegt, bei der es um mehrjährige Gefängnisstrafen gehen kann und eine Angeklagte zudem wegen Drogen vorbestraft ist, verweist Waßmuth den Fall auf Antrag der Staatsanwältin ans Jugendschöffengericht.

Verwirrt darüber, dass es an diesem Tag für sie so schnell zu Ende ist, erheben sich die beiden Mädels aus ihren Stühlen. „Sie bekommen von mir noch mal eine Einladung“, sagt Waßmuth.

