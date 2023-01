Gestiegene Kosten für Fastnachtsumzüge

Es geht wieder rund bei den Fastnachtsumzügen im Bieber und Bürgel. Die Veranstalter freuen sich darauf, mussten aber dieses Jahr tiefer in die Taschen greifen. © Schade

Offenbach – Nach zweijähriger Corona-Zwangsabstinenz zieht es sie bald wieder „uff die Gass“, auch in Offenbach freuen sich große und kleine Närrinnen und Narren auf die Umzüge in Bieber am Fastnachtssamstag, 18. Februar, und Bürgel am Fastnachtsdienstag, 21. Februar. Doch deren Planung und Organisation will gut durchdacht und sorgfältig kalkuliert sein.

Von Künstlern über Versicherungen, von Sicherheitsvorkehrungen bis zu Kamellen – all das kostet Geld. Dieses Jahr inflationsbedingt teils deutlich mehr als früher. Einige Fastnachts- und Karnevalvereine sind deshalb finanziell am Limit, wie eine Umfrage des Radiosenders FFH ergab. In Rheinland-Pfalz mussten sogar einige Umzüge abgesagt werden. Doch wie ist die Situation in Bürgel und Bieber?

Tobias Stephan, Vorsitzender der Ranzengarde Bürgel, stellt zunächst klar: „Wir können und werden den Umzug stemmen, freuen uns riesig drauf, das Brauchtum endlich wieder pflegen zu dürfen, unser Herz hängt da dran.“ Doch ja, es sei teurer geworden. „Die Künstler, die wir angefragt haben, haben zum Glück ihre Preise gehalten, sie sind motiviert und froh, dass es wieder los geht.“ Doch einige der Kapellen, die sonst dabei waren, hätten sich in der Corona-Zeit aufgelöst – dabei sei es schon vorher nicht immer einfach gewesen, genug zusammenzubekommen. „Ab Fastnachtssamstag sind ja überall Züge.“ Doch er sei zuversichtlich, es ausgleichen zu können, habe schon viele Zusagen.

Jedes Jahr müssen die Wagen durch den TÜV, den sogenannten Brauchtums-TÜV. Es gibt dafür nicht viele Abnehmer, aber die Regeln verschärfen sich fast jährlich. „Unsere Wagen wurden mehr als zwei Jahre nicht bewegt, haben deshalb leider Standschäden“, weiß Stephan. Dieser Posten schlage also höher zu Buche, ebenso wie Versicherungen, ESO, Polizei und die Bereitstellung der Ersten Hilfe.

Ansonsten seien die Auflagen seitens der Stadt unverändert. „Da wir durch enge Straßen ziehen, müssen wir keine Sperren oder sonstige Absicherungen stellen.“ Diese, sagt er, würden das Ende des Umzugs bedeuten. „Dann kämen wir finanziell ganz klar an unsere Grenzen.“

Momentan fielen die deutlich gestiegenen Kosten für Raummiete und Heizung mehr ins Gewicht. Die Galasitzung vergangenen Samstag sei toll, aber nicht ausverkauft gewesen. „Man muss die Leute nach Corona noch etwas hinterm Ofen hervorlocken.“ Doch dank der Sponsoren und der Unterstützung des Ehrenrats könne man endlich wieder eine vollwertige Kampagne feiern. Heute ist die zweite – und ausverkaufte – Galasitzung im Bürgerhaus Rumpenheim, morgen folgt um 15.11 Uhr die Jugendsitzung, die älteste ihrer Art in Hessen. Am Fastnachtssonntag, 19. Februar, ist Kinderkostümfest um 13.30 Uhr.

Auch in Bieber ist man schon voller Vorfreude auf den mittlerweile 28. Umzug. Der ausrichtende Heimatverein erbringt das meiste ehrenamtlich, was die Kosten mindert. „Die mitlaufenden Vereine und Gruppierungen finanzieren ihre Auftritte selbst und werden nicht vom Veranstalter getragen“, sagt Vorsitzender Egbert Färber. Dies beinhalte Kosten für Kostüme, Süßigkeiten und Fahrzeuge, einschließlich Kfz-Haftpflichtversicherung.

Gestiegen indes seien die Kosten zur Erfüllung der städtischen Auflagen. „Es muss ein Sanitätsdienst mit fünf Sanitätern und zwei Krankenwagen finanziert werden und der gesamte Umzug mit einer speziellen Haftpflichtversicherung abgesichert werden“, berichtet Färber. Zudem müssten Flyer gedruckt und ausgetragen werden, um die Anwohner auf das absolute Halteverbot an diesem Tag aufmerksam zu machen. „Und es kommen Kosten für die engagierten Musikkapellen hinzu, ebenso für den eigenen Auftritt im Fastnachtsumzug.“

Eigene Einnahmen habe der Heimatverein beim Umzug keine, es könne aber ein Antrag auf Bezuschussung für Kulturvereine bei der Stadt gestellt werden. Ähnlich wie Raga-Vorsitzender Tobias Stephan sorgt er sich um das Fortbestehen des Umzugs, falls zusätzliche Sicherheitsauflagen verlangt würden, die zu weiteren Kostensteigerungen führten. „Dann könnte der Heimatverein einen Fastnachtsumzug nicht mehr organisieren.“

