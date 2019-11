Ein verhängnisvoller Schlag

Der Fall Tugce und die Diskussion um Zivilcourage

+ 1500 Menschen aus ganz Deutschland kamen zwei Wochen nach der Tat nach Offenbach, um von Tugce Abschied zu nehmen. Stunden später wurden die lebenserhaltenden Geräte abgeschaltet – an ihrem 23. Geburtstag. Foto: georg

Offenbach – Das Schnellrestaurant am Kaiserlei-Kreisel in Offenbach ist zurzeit umzingelt von Baustellen. Auf dem Parkplatz hinter dem Gebäude schlug vor fünf Jahren ein junger Mann die Studentin Tugce Albayrak so heftig, dass sie an den Folgen starb. VON ISABELL SCHEUPLEIN