Verkehrssicherheitswoche in Offenbach: Knöllchen fürs Mama-Taxi

Offenbach - Die zu Ende gegangene Verkehrssicherheitswoche bewerten Schulen und Ordnungsamt als Erfolg in Sachen Sensibilisierung der Autofahrer.

„Ich halte doch nur kurz.“ So reagieren Mütter oder Väter häufig, die mit ihrem Auto im Haltverbot, vor dem Zebrastreifen oder auf einer Sperrfläche halten, um ihren Sprössling aussteigen zu lassen. Schüler, Eltern und Lehrkräfte reagierten bei der diesjährigen Verkehrssicherheitswoche von Schulen und Ordnungsamt mit „rotem Daumen nach unten“. Das sind selbstgebastelte Straf- und Denkzettel. Dazu gab es Ermahnungen gegenüber den Verkehrssündern. Unterstützung erfuhren die Schüler durch Stadtpolizisten des Ordnungsamtes, die in einigen Fällen flankierend eingriffen. In 44 Fällen wurden Verkehrsteilnehmer von den Ordnungshütern mündlich verwarnt, in weiteren sechs waren Verwarngelder fällig.

Neben dem gefährdenden Halten wurden auch fehlende Kindersitze oder Sitzerhöhungen bemängelt. Ordnungsdezernent und Bürgermeister Peter Freier begrüßt die Aktion, bei der sich in diesem Jahr die Anne-Frank-Schule, die Waldschule Tempelsee, die Eichendorffschule, die Friedrich-Ebert-Schule, die Beethovenschule und die Wilhelmschule engagierten und bedankt sich bei den Beteiligten für ihre kreativen Ideen, um die Verkehrsteilnehmer zu sensibilisieren. „Rücksichtslosigkeit auf Kosten der Verkehrssicherheit von Kindern erfordert klare Reaktionen“, so Bürgermeister Freier. „Aktionen in diesem Sinne werden von uns gerne unterstützt.“

Aber auch vorbildliches Verhalten wurde belohnt. Rote Herzchen, Danke-Kärtchen mit Süßigkeiten, Blümchen und grüne Daumen nach oben für diejenigen, die zur Fuß zur Schule kamen, am Zebrastreifen hielten und auf die Schulkinder achteten überraschte Eltern wie Kinder gleichermaßen. „Vergehen ansprechen und ahnden, aber auch vorbildliches Verhalten zu honorieren, ist wesentlicher Bestandteil des Konzeptes dieser Aktion“, erläutert Frank Weber, stellvertretender Leiter des Ordnungsamtes.

Seit 2011 belohnen Eltern, Kinder und Lehrer bei der jährlich stattfindenden Verkehrssicherheitswoche vorbildliches Verhalten und monieren Fehlverhalten, beides auf möglichst originelle Weise. In diesem Jahr hatten sich mehr Schulen als sonst beteiligt, sodass die Aktionszeit, die für eine Woche angesetzt war, vom Ordnungsamt verlängert worden war. (pso)