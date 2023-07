„Verschmuster und freundlicher Schatz“: Hunde-Opa Rocky sucht ein neues Zuhause

Von: Emanuel Zylla

Teilen

Hunde-Opa Rocky sucht ein neues Zuhause. © Tierschutzverein Offenbach

Der Malamute-Mix Rocky hat viel Liebe zu bieten. Seine Familie musste sich von ihm trennen. Nun wartet er im Offenbacher Tierheim auf ein neues Zuhause.

Offenbach - Das muss schon schlimm für Rockys Familie gewesen sein, als sie wegen der Allergie eines Kindes ihren geliebten Hund ins Tierheim geben mussten. Dieses traurige Schicksal traf den elfjährigen Alaskanischen-Malamute-Mix, der nun seit drei Wochen im Tierheim Offenbach auf ein neues Zuhause hofft. Seine Tochter Leila teilte sein Schicksal. Sie hat aber bereits nach einer Woche eine neue Familie gefunden.

Hunde-Opa Rocky: Ein lieber Schatz im Tierheim Offenbach

Der Tierschutzverein Offenbach ist aber auch zuversichtlich, was Rocky betrifft. Er sei „einfach ein lieber, ruhiger, verschmuster und freundlicher Schatz“ und dazu noch sehr unkompliziert, schreibt der Verein auf Facebook. Der kastrierte Rüde komme sehr gut mit anderen Hunden klar. Eine Vermittlung in eine Familie mit größeren Kindern sei unproblematisch.

Trotz seines Alters sei Rocky noch sehr verspielt. Klar sei der Senior nicht mehr so sportlich, wie es für jüngere Tiere seiner Rasse üblich ist, allerdings sei er noch immer für gemütliche Aktivitäten zu haben. Er könne laut dem Tierschutzverein auch mal „stundenweise alleine gelassen werden“. Einen Schlitten wird Rocky zwar nicht mehr ziehen können, aber das ist in diesem Teil der Welt natürlich auch völlig egal. Der Malamute in ihm wurde einst dafür gezüchtet, schwere Lasten zu ziehen und im wahrsten Sinne des Wortes „anhänglich“ zu sein.

Offenbacher Hunde-Opa: Rocky hat viel Liebe zu geben

Rocky hat eine Größe von 65 Zentimetern, ist mit seinen 24 Kilogramm derzeit untergewichtig und braucht viel Liebe: „Er freut sich jeden Morgen über ein sanftes Streicheln“, erzählt der Tierschutzverein auf Facebook. „Er drückt sich fest an einen, um Zuneigung zu bekommen.“ Nachvollziehbar, bei einem Schicksal wie seinem. Schließlich musste die treue Seele sein gewohntes Umfeld verlassen, obwohl er selbst nichts falsch gemacht hat.

„Rocky wirkt aktuell sehr in sich gekehrt und ruhig. Er ist sicherlich auch etwas traurig. Er liebt es eben bei Menschen zu sein“, beschreibt Jennifer Hankel, die zweite Vorsitzende vom Tierschutzverein Offenbach, Rockys Zustand. „Wir sind zur Zeit völlig überfüllt und müssen sehr vielen Tieren gerecht werden.“ Daher ist für Rocky nicht immer genug Zeit.

Tierschutzverein Offenbach zeigt Verständnis für ehemaliger Besitzer

Rockys ehemaligen Besitzern mache Jannifer Hankel aber keine Vorwürfe: „Es passieren im Leben hin und wieder Schicksalsschläge, die völlig unerwartet kommen und das ganze Leben umkrempeln. Ein Neugeborenes mit einer starken Allergie, wie in der Familie von Rocky, gehört da eben auch dazu.“ Insgesamt würden derzeit verstärkt gestiegene Tierarztkosten dazu führen, dass Menschen ihre Tiere im Heim abgeben. „Das fällt uns momentan besonders auf.“

Wer Rocky kennenlernen möchte, kann sich beim Tierschutzverein Offenbach unter info@tierschutzvereinoffenbach.de melden. Er freut sich sicherlich, auch wenn es nur bei einem Besuch bleibt. (Emanuel Zylla)

Eine Hündin wird bei glühender Hitze angebunden an eine Fußplatte ausgesetzt. Letztlich ist es dem Zufall zu verdanken, dass sie rechtzeitig gefunden wird.