Versorgungslage in Offenbach-Bieber nur teils geklärt

Von: Frank Sommer

Lebensmittelmarkt, Geldinstitut, Skulptur des Bieberer Amuletts: Teils fehlen noch Übergangslösungen. © Sommer

Im Offenbacher Stadtteil werden eine Sparkasse und ein Supermarkt vorübergehend geschlossen. In unmittelbarer Nähe gibt es kaum eine Alternative.

Offenbach - Um die Nahversorgungssituation in ihrem Stadtteil sorgen sich Bieberer seit einiger Zeit. Seit bekannt wurde, dass der Tegut-Markt und das benachbarte Sparkassengebäude modernisiert oder abgerissen werden sollen, treibt manchen die Frage um, wie es während der Bauzeit um Geldgeschäfte und Einkäufe steht.

Zumindest die Sparkassen-Kunden können aufatmen, denn das Geldinstitut hat genaue Pläne für die Bauzeit: Im nahen Gebäude der ehemaligen „Traube“ soll es übergangsweise eine Filiale der „Bank der Offenbacher“ geben. Das Geldinstitut ist damit in der Überlegung weiter als der Lebensmittelmarkt: Auf Nachfrage heißt es, dass noch nicht entschieden ist, ob während der Bauzeit – die momentan für immerhin 18 Monate geplant ist – eine Übergangslösung gibt.

Sparkasse und Supermarkt in Offenbach schließen vorübergehend

In unmittelbarer Nähe gibt es kaum eine Alternative: Der Edeka an der Grenze zu Waldhof liegt etwas abseits für Menschen aus dem Ortskern, der Rewe zwischen Geschwister-Scholl- und Waldschule ist ebenfalls gerade für ältere Menschen ein gutes Stück entfernt.

Ein Interimsangebot müsse auf Wirtschaftlichkeit geprüft werden, schreibt die Tegut-Pressestelle. Überdies müsse ein geeignetes Objekt gefunden werden. Denkbar sei freilich auch ein „Teo“, ein digitaler Selbstbedienungsmarkt mit einem Mindestangebot der Nahversorgung, wie er in Rembrücken oder der Mühlheimer Markwald-Siedlung zu finden ist. Doch ob ein solcher sich für Bieber rechnet, ist nicht entschieden – zumal ein geeigneter Ort gefunden werden müsste. Der Rat der Pressestelle, den Kunden stehe die Filiale in der Berliner Straße zur Verfügung, scheint jedoch wenig praktikabel.

Offenbach: Für den Supermarkt ist ein barrierefreier Zugang geplant

Ein Ort gefunden werden muss auch für die Skulptur des „Bieberer Amuletts“, die seit 1988 vor der Sparkasse steht. Sie erinnert an die etwa 3000 Jahre alte Grabbeigabe, die 1979 auf Bieberer Gemarkung gefunden wurde. Noch ist das Kunstwerk im Besitz des Geldinstituts, doch da es am Neubau keinen Platz dafür gibt, will sie es der Stadt schenken. Man werde einen Platz im Stadtteil suchen, bestätigt Planungsdezernent Paul-Gerhard Weiß.

Zum Bauprojekt selbst gibt es bisher wenig Informationen: Mit Abriss und Modernisierung soll im ersten Quartal 2024 begonnen werden, sagt Manfred Bernjus von der Sparkasse Offenbach. Geplant ist der Bau einer Tiefgarage, darüber soll der Nahversorger deutlich vergrößert werden, auch die Sparkassen-Filiale soll moderner gestaltet werden. Wichtig: Für den Supermarkt ist ein barrierefreier Zugang geplant. Über den Geschäftsräumen sollen Wohnungen entstehen, das Dach soll begrünt werden. Mit den Arbeiten verbunden sei die „langfristige Standortsicherung“ für Sparkasse und Versorger, sagt Bernjus. (Frank Sommer)