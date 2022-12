Lieferausfälle durch Wetterlage: Hier lesen Sie das E-Paper der OP kostenlos

Zeitung nicht erhalten? Hier geht es zum E-Paper der Frankfurter Rundschau © Symbolbild: dpa

Aufgrund der aktuellen Wetterverhältnisse mit spiegelglatten Wegen und vereisten Straßen kann es am heutigen Montag zu Verspätungen bei der Zustellung der gedruckten OP kommen.

Offenbach - Damit unsere Leserinnen und Leser rechtzeitig in den Genuss der Zeitungslektüre kommen, haben wir das E-Paper der Offenbach-Post am Montag (19. Dezember) unter epaper-op-online.de/ freigeschaltet. Dieser Service ist am heutigen Tag kostenlos. Wir bitten um Ihr Verständnis und für alle Unannehmlichkeiten um Entschuldigung. (red)