Schlechtes Zeugnis für Offenbachs Finanzplanung

Offenbach – Als Ende November die kommunalaufsichtliche Bombe einschlägt, gibt sich der Stadtkämmerer verblüfft. Warum das Regierungspräsidium so hart reagiere, sei ihm unklar, erklärt Bürgermeister Peter Freier vor der Presse.

Die Behörde hatte gerade seinen Haushalt für 2019 kassiert, zeitliche Sonderregelungen für Offenbach gestrichen und höhere Einnahmen gefordert. Wie diese zu erzielen seien, macht Freier sofort klar: indem aus den Bürger-Taschen schon sehr bald mehr Grundsteuer gezogen wird. Im Haupt- und Finanzausschuss sagt der Christdemokrat, die Forderungen stünden in klarem Widerspruch zu den bisherigen Vereinbarungen; einen ausgeglichenen Haushalt schon 2020 und nicht erst 2022 vorlegen zu müssen, bedeute eine dramatische Verschärfung der städtischen Finanzlage.

Bei der Behörde, die das alles scheinbar aus heiterem Himmel angerichtet haben soll, können die Klagen des Offenbacher Finanzdezernenten nicht nachvollzogen werden. Dies geht aus einem Schreiben hervor, das eine anonyme Quelle unserer Zeitung am Wochenende per Fax zukommen ließ. Das Original war am 21. Dezember an Freier, Oberbürgermeister Felix Schwenke (SPD) und Stadträtin Sabine Groß (Grüne) gegangen. In der Kämmerei dürfte es inzwischen bekannt sein, handschriftliche Notizen lassen darauf schließen, dass auch der ehrenamtliche Magistrat informiert ist.

+ Brigitte Lindscheid Regierungspräsidentin © p Vordergründig lädt Regierungspräsidentin Brigitte Lindscheid damit die Offenbacher deren Wunsch entsprechend zu einem Gespräch am 16. Januar ein. Sie lässt jedoch durchblicken, dass sie von der öffentlich gezeigten Überraschung überrascht sei. Wo doch dem Bürgermeister und seinem Kämmereileiter schon nach einem Gespräch am 23. November mitgeteilt worden sei, dass der Haushalt 2019 nicht genehmigungsfähig sei. Zudem wundert sich Brigitte Lindscheid, „dass nicht gegenüber allen Beteiligten die gleichen Zahlen kommuniziert wurden“. Die Anlage des Schreibens besteht aus den Antworten auf Fragen, die OB Schwenke am 12. Dezember an das Regierungspräsidium gerichtet hatte.

Was das Fachdezernat zusammenfasst, entzieht dem demonstrativen Kämmerer-Erstaunen tatsächlich die Grundlage. So sei bereits im Haushaltsgespräch am 23. November den Vertretern der Stadt erläutert worden, dass sich aus Stellenvermehrung und vorgesehener Nettoneuverschuldung ergebende Belastungen nur genehmigt werden könnten, wenn sie mit der aufgezeigten finanziellen Leistungsfähigkeit im Einklang stünden. Und das sei gegenwärtig nicht der Fall. „Die Verwunderung in diesem Punkt können wir deshalb nicht nachvollziehen“, heißt es in dem Papier.

Die RP-Beamten stellen in diesem Zusammenhang auch fest, dass sie an diesem 23. November erstmals über die Absicht der Offenbacher Finanzplaner informiert wurden, von bisherigen Kalkulationen abzuweichen: „Ein, wie der Presse zu entnehmen war, regelmäßiger und frühzeitiger Austausch fand hier in den zurückliegenden Monaten nicht statt.“

Im Interview mit unserer Zeitung hatten Kämmerer Freier und sein Kämmereileiter Winfried Ermert später erklärt, man habe den RP erst damit konfrontieren wollen, wenn verlässliche Zahlen vorgelegen hätten. Unter anderem resultieren die Mehrkosten aus einer Aufstockung des städtischen Personals um rund 110 Stellen, was jährlich etwa zehn Millionen Euro ausmacht. Begründet wird das mit den – unbestreitbar – gestiegenen Anforderungen an eine ständig weiter wachsende Stadt. Bei den Investitionen geht es besonders um den Bau dringend notwendiger neuer Schulen.

Für die Nicht-Genehmigung des Haushalts 2019 spielen Schutzschirm und Hessenkasse eine Rolle, zwei Maßnahmen des Landes zur Entlastung der Kommunen, die sich im Gegenzug zur Einhaltung vereinbarter Vorgaben verpflichteten.

Das Zeugnis der RP-Beamten für die Offenbacher Finanzen lässt sich mit „Klassenziel nicht erreicht“ zusammenfassen. Zwar sei der mit 12,7 Millionen Euro defizitäre Ergebnishaushalt 2019 schutzschirmkonform. Dies vermissen sie aber für die Mittelfristplanung bis 2022. Zudem sei der Finanzhaushalt 2019 wegen einer Neuverschuldung, die die Tilgung um 23,4 Millionen übersteige, nicht zulässig. Solche Kassenkredite sind ohnehin bald tabu. Ab 2022 muss Offenbach seinen Beitrag für die Hessenkasse leisten, die ihm den bisherigen Schuldenberg abgenommen hat. Dass dies eintritt, bezweifeln die Darmstädter Landesbeamten äußerst stark. Auch wurde ihnen noch kein genehmigungspflichtiges Haushaltssicherungskonzept vorgelegt.

Am Ende notiert das Schreiben Ungereimtheiten: So seien OB und Magistrat Zahlen vorgelegt worden, nach denen die Schutzschirm-Einhaltung bis 2022 gewährleistet sei, dem RP jedoch welche, die das Gegenteil aussagten. Bei der Hessenkasse legen beide Vorlagen nahe, dass die Zusicherungen für 2022 nicht gewährleistet seien. Empfehlung: „Eine Klärung des unterschiedlichen Zahlenmaterials sollte zunächst hausintern herbeigeführt werden, damit sich zumindest zukünftig auch alle Beteiligten zu den gleichen Sachverhalten äußern können.“

