Wann das Ordnungsamt eingreifen kann und wann nicht

Matratzen, Toiletten, Heizung: Der Sperrmüll am Bürgerplatz in Bürgel muss bis Montag beseitig sein.

Offenbach - Anwohner und Stadt sind genervt: Auf einem leer stehenden Grundstück an der Luisenstraße wuchert seit gut zwei Jahren Unkraut, auf einem Anwesen am Bürgerplatz in Bürgel sammelt sich Sperrmüll. Das Problem: Beide Gelände befinden sich in Privatbesitz, aber nur bei einem darf das Ordnungsamt eingreifen. Von Steffen Müller

„Keine Werbung für die Stadt“ titelte unsere Redaktion am 26. Februar 2015. Gemeint war ein zugemülltes Grundstück an der Luisenstraße. Auf dem Areal wucherte Unkraut, an einem Zaun zur Grundstücksgrenze stapelten sich am Gehweg Lampen, Schnapsflaschen, Essensreste und ganz viel Plastik. Anwohner beschwerten sich bei der Stadt, die sich der Sache annehmen wollte. Schon damals aber warnte das Ordnungsamt, dass seine Befugnisse begrenzt sind. Das hat sich bewahrheitet. Zwei Jahre später sieht es an dem Grundstück beinahe noch genauso aus. Die einzige Änderung: An dem Gitterzaun wurde eine große grüne Plane angebracht. Doch neben einem Graffiti fallen auf dem Sichtschutz zwei Löcher auf, die einen Blick auf das ungepflegte Grundstück erlauben.

Die Bewohner der gegenüberliegenden Wohnanlage Luisenhof, die neu gebaut wurde, um einkommensstarke Familien nach Offenbach zu locken, beklagen sich nach wie vor bei der Stadt – und werden immer wieder vertröstet. „Auf Privatgelände haben wir leider kaum eine Handhabe“, erklärt Bürgermeister und Ordnungsdezernent Peter Schneider. Die rechtliche Lage erlaubt der Stadt erst ein Eingreifen, wenn mit der Verwahrlosung eine Gefährdung für Mensch oder Natur einhergeht, beispielsweise wenn Benzin ins Grundwasser sickert oder sich gefährliche Keime bilden. Dies ist an der Luisenstraße jedoch nicht der Fall.

Da der Müll an der Grenze von Grundstück und Gehweg von Passanten verursacht wurde, kann der Eigentümer des Geländes nicht dafür verantwortlich gemacht werden, den Abfall zu beseitigen. Daher wurde der ESO beauftragt, dort drei Mal in der Woche sauber zu machen. Nachbarn berichten, dass immer noch viel Müll abgeladen werde, der ESO seiner Aufgabe aber gut nachkommte. An dem Zustand des zugewucherten Grundstücks kann die Stadt aber nichts ändern. Wie und ob der Eigentümer sein Gelände pflegt, ist Privatsache. „Es ist völlig klar, dass das ein Ärgernis für die Anwohner ist. Auch ich ärgere mich“, sagt Bürgermeister Schneider. „Es ist eine unbefriedigende Situation, nicht alle Hebel in der Hand zu haben.“ Solange der Besitzer nicht selbst aktiv wird, wächst und gedeiht es also auf dem Grundstück weiter.

Rhein-Main: Hier liegt der Müll am Straßenrand Zur Fotostrecke

Bei einem anderen Fall hat die Stadt mehr Befugnisse. Ein Anwohner des Bürgerplatzes in Bürgel hat sich beschwert, dass auf dem Nachbargrundstück Sperrmüll gelagert wird. Das Ordnungsamt ist informiert und hat bereits Gespräche mit den Bewohnern geführt. „Die Eigentümer sind gerade am Renovieren“, kann Frank Weber, stellvertretender Leiter des Ordnungsamts, beruhigen, dass hier keine illegale Mülldeponie entsteht. Seine Behörde hat den Bewohnern bis Montag eine Frist eingeräumt, den Sperrmüll zu entfernen. Ein Container soll bereits bestellt worden sein. Sollte sich das Grundstück bis Anfang nächster Woche nach wie vor in dem aktuellen Zustand befinden, droht ein Bußgeld, kündigte Weber an.

Anders als bei dem wuchernden Unkraut an der Luisenstraße greift am Bürgerplatz das Kreislaufwirtschaftsgesetz, das auch bei Privatbesitz angewendet wird. Wenn sich Sperrmüll ansammelt, muss er nach einer gewissen Zeit entsorgt werden. In einem Schreiben fordert die Stadt den Grundstückseigentümer dazu auf. „In den meisten Fällen klappt das sehr gut“, berichtet Weber. Wer der Aufforderung nicht nachkommt, muss mit einem Bußgeld rechnen, das im drei- bis vierstelligen Bereich liegen kann.