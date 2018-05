Offenbacher filmen im Urlaub unbekanntes Flugobjekt

Offenbach - Ein Ehepaar aus Offenbacher filmt vor der Küste Gibraltars ein unbekanntes Flugobjekt und beginnt zu rätseln: Ist es ein Flugzeug? Eine Drohne? Oder etwa ein Tarnkappenbomber?

Fast zwei Wochen verbringt die Offenbacherin Petra Kreim mit ihrem Ehemann Roland auf einem Kreuzfahrtschiff mit dem Ziel Kanarische Inseln - ein besonderes Erlebnis für die beiden. Die 54-Jährige fotografiert und filmt alles, was ihr auf hoher See vor die Linse kommt, wie sie uns gegenüber sagt. An einem lauen Frühlings-Morgen gegen 5 Uhr hält Petra Kreim die Lichter an der Küste vor Gibraltar für die Nachwelt fest. Dafür steht sie auf ihrem Balkon im sechsten Stock des Schiffes und schnuppert die salzig-frische Seeluft.

Später lädt sie die nächtlichen Aufnahmen in einer WhatsApp-Gruppe hoch. Als sie sich das Video noch einmal ansieht, wird sie stutzig: Ein weißes Objekt taucht auf, fliegt in einem Bogen durchs Bild und verschwindet wieder in der Nacht. "Ich hab mich gefragt: Was kann das gewesen sein?", erzählt die Offenbacherin, die uns das Video zuschickte - in der Hoffnung auf eine Antwort.

Wieder zuhause beginnt die ganze Familie zu rätseln: War es ein Flugzeug oder eine Drohne? Dafür war es zu schnell unterwegs, sagt Roland Kreim. Der Sohn des Ehepaars tippt dank militärischem Halb-Wissen auf einen Tarnkappenbomber. Doch der ist dafür zu dunkel. Das Rätsel bleibt auch nach dem Urlaub ungelöst. Dafür hat das Paar nun nicht nur von Sonne, Strand und Meer zu berichten. (tas)