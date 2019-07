Scuderia Offenbach organisiert wieder Automobil-Slalom am „Käsmühlring“

Offenbach – Ein Fehler kann den Sieg kosten: Der Pylonenparcour über 1200 Meter verlangt von den Teilnehmern des 67. DMSB-Slaloms des Motorsportvereins Scuderia Offenbach Tempo und Präzision.

Am Wochenende stritten gut 70 Teilnehmer in verschiedenen Rennen und Serien um den Sieg. Der „Käsmühlring“ in Bieber, das Endstück der B448, dient als Wettkampfstrecke.

Es ist eine offizielle Slalomveranstaltung mit Lizenz vom Deutschen Motorsportbund (DMSB): Die 60 angemeldeten Fahrer dürfen eine Übungsrunde durch den Parcours drehen, dann zählen zwei Wertungsfahrten. Das Besondere: Das Rennen gilt für mehrere Pokalserien. Wer in allen eingeschrieben ist, kann mit Tempo und Geschick gute Wertungen für den Main-Kinzig-Slalom-Pokal, den Rhein-Neckar-Slalom Pokal, den ADAC Slalom-Pokal Südwest, die Hessische Landesmeisterschaft im Automobilslalom und die ADAC Hessen-Thüringen Meisterschaft im Slalom erreichen. Die Autos der Teilnehmer sind in 16 verschiedene Klassen nach Kriterien wie Pferdestärke, Bereifung und Aufrüstung eingeteilt. Auch der weiße Vereinspolo jagt gestern über die Piste.

Dieses Jahr sind 21 Fahrer mit dabei

Am ersten Tag locken zwei Rennen des „Clubsport-Trophy Lightweight Drivers Cup“ 16 Fahrer vor allem aus Süddeutschland an den Start. Die Serie ist speziell auf Leichtbaufahrzeuge wie den Caterham Super Seven oder die Lotus Elise ausgerichtet, die durch das geringe Gewicht nicht in den regulären DMSB-Slalom passen. Deshalb wird mit der CST Trophy seit 2000 eine eigenständige Rennserie für die exotischen Leichtgewichte ausgetragen. „Normalerweise sind wir ein paar mehr, da treffen wir halt den Urlaubsnerv“, so Boris Hott, der die Serie mitorganisiert. In diesem Jahr sind 21 Fahrer für die CST Trophy eingeschrieben. Die Atmosphäre bei den Wettrennen in familiärer Größenordnung ist umso besser: „Man verkauft sich Sprit oder leiht sich sogar das Auto, wenn es einen technischen Defekt gibt. Das ist ein ganz lockerer und netter Haufen hier“, lobt Fahrer Harald Wolf das Drumherum. Zum vierten Mal richtet die Scuderia den Slalom für den CST Cup aus.

+ Familiensache: Christina und Harald Wolf mit ihrem 30 Jahre alten, 115 PS starken Westfield Seven SEi.

Für alle gilt: Wird eine Pylone umgefahren, werden drei Strafsekunden aufgerechnet. Beim Verpassen einer Aufgabe, wenn man zum Beispiel ein Tor auslässt, drohen sogar 15 Strafsekunden. Selbst ein einfacher Pylonenfehler kann daher zu einem deutlichen Rangverlust führen. Eine Runde durch den Parcours dauert nämlich nur etwas länger als eine Minute – nicht viel Zeit, um Fehler wettzumachen.

Slalom am Käsmühlring

Besonders schnell und sauber fährt die 25-jährige Christina Wolf am Samstag während des zweiten Rennens der CST Trophy. Und das trotz Regen. „Es ist rutschig ohne Ende, schwer zu fahren, man merkt da echt jeden kleinen Fehler. Und langsam ist dann schneller“, erzählte sie nach dem Rennen. Ob sie also auf Sicherheit setzt? „Ich versuche das Auto nicht kaputtzumachen“, sagte sie lachend. Aber es gehe eben um beides: Tempo und sauberes Fahren. Das Auto gehört ihrem Vater Harald Wolf. „Das ist schon ein teures Hobby, als Studentin könnte ich mir das nicht leisten“, erzählt sie. Alle Fahrer des Wochenendes sind Privatleute, niemand wird gesponsort. Es geht um den Spaß am Fahren und an der Herausforderung.

Auf dem Treppchen erntet Christina Wolf den größten Applaus. „Das kommt davon, wenn man mit Gefühl fährt“, lobt Scuderia-Vorsitzender Reimund Patrizio. „Super gemacht, Christina“, feiern sie die übrigen Teilnehmer. Ihr Vater Harald Wolf schafft es hinter Markus Beck auf den dritten Platz in der zweiten Klasse. „Jetzt ist der Harald nur noch Manager“, witzeln die anderen, und: „Jetzt reicht es aber mit der Emanzipation.“ Christina Wolf ist die einzige in der CST 2019 eingeschriebene Frau und erweist sich als ernst zu nehmende Konkurrentin. „Es finden alle cool, dass ich mitfahre, aber um belächelt zu werden, bin ich zu gut“, so Wolf, die sich eine Damenkonkurrenz wünscht. In der Gesamtwertung über alle Klassen liegt sie auf Platz fünf und hat ihren Vater auf Platz 12 abgehängt. Doch noch lässt sich nur schlecht vorhersagen, welches Familienmitglied am Ende besser abschneidet, denn die sechs schlechtesten Ergebnisse jedes Fahrers werden am Ende gestrichen, in der Rangfolge kann also noch viel passieren.

Das Publikum besteht an beiden Tagen vorwiegend aus Familien und Freunden der Fahrer. „Man ist schon eher unter sich, das ist schade“, meint Patrizio. Nachwuchs und Zuschauer seien immer willkommen. Die Scuderia Offenbach ist ein Ortsklub des ADAC und organisiert viele Veranstaltungen rund ums Auto, zum Beispiel auch die Oldtimerfahrt „Classic Cars & Sounds“ im Juni. Die Automobilslaloms veranstaltet der Verein seit 1975.

VON ANNA KIRSCHNER