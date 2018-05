Stadt stoppt Abbrucharbeiten auf Ex-Kappus-Firmengelände

Offenbach - Im Karree von Frankfurter, Ludwig-, Luisen- und Geleitsstraße ist es vorläufig stiller geworden. Nach Protesten von Anliegern hat die städtische Bauaufsicht die Abbrucharbeiten auf dem früheren Gelände der Seifenfirma Kappus vorläufig unterbunden: Die Baufirma hält die zulässigen Lärmwerte nicht ein. Von Thomas Kirstein

Von den einstigen Gebäuden der ins Industriegebiet Waldhof abgewanderten Traditionsfirma Kappus ist kaum mehr etwas zu ahnen. Das Immobilienunternehmen Kondor Wessels hat bei der Vorbereitung für den Bau seiner Wohnanlage „Kappus-Höfe“ ganze Arbeit geleistet, aber auch die Toleranz der Nachbarschaft überstrapaziert. Am Freitag wurde eine städtische Verfügung überreicht, dass lärmintensive Tätigkeiten vorläufig einzustellen sind. Momentaufnahme vergangene Woche: An der Ludwigstraße rumpeln die Radlader und Schaufelbagger, bewegen große Brocken, die zerkleinert in einer Maschine für Bauschuttrecycling landen und dann als grober Schotter über ein Förderband auf einem Hügel landen. An der Luisenstraße hämmert ein Meißelbagger im Sechzehnteltakt Betonteile klein und macht Fundamenten den Garaus. Die Mahlgeräusche vermischen sich in der Höhe mit dem Stakkato zu unerträglichem Krach.

+ ...während an der Ludwigstraße eine Bauschuttmühle rattert: Die Nachbarschaft litt unter Lärm, der das erlaubte Maß überschritt, bis die Bauaufsicht eingriff. © Kirstein „Das ist wie ein Specht im Kopf, da können Sie nicht arbeiten“, hat Markus Karow die Beeinträchtigungen seit Anfang Mai plastisch beschrieben. Der Mitinhaber des in der Frankfurter Straße beheimateten Architekturbüros Katz + Partner sieht sich und seine Kollegen der Möglichkeit einer ordentlichen Berufsausübung beraubt. Sich im notwendigen Maß zu konzentrieren, sei ihnen in den Büros im fünften Geschoss seit Inbetriebnahme der Schutt-Zerkleiner nicht mehr gestattet gewesen. Ein Gespräch Karows mit dem Bauleiter blieb ergebnislos; der Mann habe sich uneinsichtig gezeigt. Eigene Messungen der Architekten ergaben einen Schallpegel von 70 Dezibel – zulässig sind tagsüber 60. In unmittelbarer Nähe befinden sich Wohnhäuser und ein Altersheim.

Die Offenbacher Bauaufsicht hatte bereits Pausen für die Brecheranlage angeordnet – morgens zwischen 10 und 11 Uhr und mittags zwischen 13 und 14 Uhr hätten der Nachbarschaft kurze Phasen zur ungestörten Entfaltung der Kreativität gegönnt sein sollen. Dem sei jedoch offenbar nicht immer entsprochen worden, sagt nun der zuständige Baudezernent, Stadtrat Paul-Gerhard Weiß. Auch hätten amtliche Messungen zwischenzeitlich jene von Katz + Partner bestätigt. Die für ein Mischgebiet wie das fragliche Areal im Offenbacher Westen zulässigen Dezibel-Grenzwerte wurden häufiger überschritten. „Vermeidbarer Lärm ist zu vermeiden“, erklärt Weiß. Bislang sei bei den künftigen Kappus-Höfen trotz wiederholter Aufforderungen nicht alles so abgelaufen, wie es hätte sein sollen.

Inzwischen hat die Bauaufsicht die Reißleine gezogen. Am Freitag erging die Anweisung die Arbeiten zu unterbrechen, bis die Bauherren ein Baustellenkonzept mit Immissionsschutzgutachten vorlegen. Ein solches wird erforderlich, wenn mit erhöhtem Baulärm zu rechnen ist. Es ist allerdings den Projektträgern überlassen, wie sie dies vorher bei Einreichung des Bauantrags einschätzen. Kreuzen sie an, dass alles im Rahmen bleiben werde, muss die Genehmigungsbehörde dies in der Regel akzeptieren. Womöglich ist nicht berücksichtigt worden, dass in diesem Fall nicht allein der bei Gebäudeabbrüchen übliche Radau zu erwarten ist. Die Besonderheit besteht darin, dass anfallendes Material zwecks Auffüllens von Löchern an Ort und Stelle lärmintensive zerkleinert wird, um Zeit und Transportkosten zu sparen.

„Hier hat man wohl versucht, ohne Konzept davonzukommen, das geht jetzt nach hinten los“, meint Stadtrat Weiß. Nach seiner Information waren die Abbrucharbeiten bis Anfang Juli geplant, jetzt wird es noch eine ziemliche Weile länger dauern, bis die eigentlichen Bauarbeiten starten können.