Nadine Gersberg (SPD): Viele Schritte Richtung Wiesbaden

Von: Ronny Paul

Familien- und Frauenpolitik gehören zu ihren Kernthemen: Nadine Gersberg will weiter für Offenbach und die SPD im Wiesbadener Landtag die Fahnen hochhalten. © Holm-Uwe Burgemann

Wahl-Offenbacherin Nadine Gersberg will SPD weiter im Landtag vertreten.

Offenbach – 10 000 Schritte am Tag sind ihr erklärtes Ziel. Die Marke wird Nadine Gersberg bei ihrem strammen Programm bis zur Landtagswahl am 8. Oktober wohl noch ziemlich häufig reißen. Zwischen Familie und Politik bleibt nämlich kaum Zeit zum Verschnaufen. Seit Wochen ist die Offenbacher Sozialdemokratin im Wahlkampf, „Gas geben“ lautet ihre Parole. Schließlich möchte sie im Hessischen Landtag bleiben, wirbt im Wahlkreis 43 um Stimmen, ist in allen Stadtteilen präsent.

Die Veranstaltungen heißen auch mal „Pizza und Politik“ oder „Bier und Politik“. Dazu kommen Stadtteilspaziergänge und Hausbesuche – das füttert auch den Schrittzähler. Sie versuche, vor allem dahinzugehen, wo die Menschen schon seien, und mit ihnen ins Gespräch kommen – vornehmlich über Themen, die ihre Wahlheimat Offenbach betreffen, für die sie seit 2019 im Hessischen Landtag die Fahnen hochhält.

2018 Einzug in Landtag knapp verpasst

Den Einzug ins Wiesbadener Stadtschloss hatte Gersberg bei der Landtagswahl 2018 zunächst knapp verpasst, war die erste auf der SPD-Liste, die nicht ins Landesparlament gekommen ist. „Das war hart“, erinnert sie sich, „aber man fängt sich.“ Sie merkte, wie schwierig es ist, mit einem einjährigen Sohn und einem Job auch noch die Zeit für Wahlkampf zu finden. Diesmal ist es anders, ihre Söhne sind vier und sechs Jahre alt, und ihr Mann, Markus Gersberg-Werner, kann sich das beruflich gut einrichten, wenn die Mama Politik macht. „Wir ergänzen uns da gut.“

Und dann gibt es noch ein „Riesennetzwerk aus Freunden“, das parat steht. Doch auch ein gutes System bricht mal zusammen, wenn etwas Außergewöhnliches passiert, wie am Morgen des Interviewtermins, als die Nachricht kam, die Kita biete nur verkürzte Betreuung an. „Dann müssen wir improvisieren“, sagt Gersberg und landet gleich bei zwei ihrer Kernthemen: Familien- und Frauenpolitik. „Es ist wichtig, dass Frauen die Möglichkeit bekommen, genug zu arbeiten.“ Ihr geht es um die Förderung zur gerechten Aufteilung von Care-Arbeit zwischen den Geschlechtern und um die Ausweitung von Kinderbetreuungsangeboten.

Gersberg arbeitet täglich – so schätzt sie – zehn bis zwölf Stunden und versucht dazu, drei bis vier Stunden mit ihren Söhnen zu verbringen. Freizeit bleibt da nur, „wenn ich zum Landtag fahre und Podcast höre“. Mit dabei hat sie immer ein Notizbuch: „Wenn mir bestimmte Situationen auffallen, schreibe ich sie auf.“

Ein Jugendbuch hat Gersberg schon veröffentlicht, „vielleicht folgt mal ein Landtags-Thriller“, sagt sie und lacht. Im Alter würde sie das Schreiben gern wieder intensivieren. Früher begeisterte sich die bekennende Cineastin fürs Drehbuchschreiben, der „Blockbuster-Typ“ sei sie aber nicht, eher Fan des Programmkinos.

Im Emsland, in Dörpen – plattdeutsch für Dörfchen – groß geworden ist sie eine Eingeplackte. „Als Kind war es schön, auf dem Land aufzuwachsen.“ Doch Gersberg merkt, der Teich wird ihr zu klein – „Ich wollte immer mehr kennenlernen“ –, geht nach dem Abi für ein Jahr als Au-pair in einen Washingtoner Vorort, studiert Sozialwissenschaften in Göttingen und arbeitet dort im Anschluss ein paar Jahre als Wissenschaftlerin an der Georg-August-Universität.

Weitere Kernthemen: Kinderschutz, Asyl- und Flüchtlingspolitik, Digitales und Datenschutz.

Göttingen war zu „akademisch und perfekt“, die reine wissenschaftliche Arbeit zu trocken. Eine Stellenanzeige – so sollte es sich später herausstellen – trifft sie doppelt ins Herz: Sie wird 2007 erst Fraktionsassistentin, später Fraktionsgeschäftsführerin der SPD und schlägt in der Stadt Wurzeln. „Offenbach ist bunt, hier ist das Leben – hier kann ich sein, wie ich bin.“ Ihre Liebe zur Stadt und zur Politik ist entfacht. „Ich brenne für Offenbach.“

Mit ihrer Familie wohnt die 46-Jährige in Bürgel, besucht, wenn es ihre Zeit zulässt, das Klingspormuseum, die Kickers und den Kulturwaggon, entspannt sich im Büsingpark, in Jeans und Sneakers auf dem Spielplatz oder auf einem Indie-Konzert. In Offenbach ist sie meist mit Rad und Bus unterwegs, nach Wiesbaden nimmt sie die Bahn oder fährt mit ihrem E-Auto, bezeichnet sich als „sehr umweltbewusst“. Zu ihren weiteren Kernthemen gehören Kinderschutz, Asyl- und Flüchtlingspolitik, Digitales und Datenschutz.

Dass es für die SPD und sie bei der Landtagswahl gut ausgeht, davon ist Nadine Gersberg überzeugt. Dann könnte sie wieder reichlich Schritte sammeln: Von Offenbach bis Wiesbaden sind es jedenfalls mehr als 70 000.