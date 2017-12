Vogelfriedhof am Q-Parkhaus in Offenbach

Offenbach - Tote Vögel auf dem Vordach des angrenzenden Gebäudes entsetzen Nutzer des Q-Parkhauses. Tierschützer mutmaßen einen Zusammenhang zwischen Taubenabwehrnetzen und den Kadavern. Und haben befürchtet, dass es sich bei den Tieren um geschützte Mauersegler handeln könnte. Die Suche nach der Ursache löst eine Reihe an Recherchen bis hin zu Ortsterminen aus. Von Tamara Schempp

Sichelförmige Flügel, gegabelter Schwanz, braunes Gefieder. Das kann nur ein Mauersegler sein, denkt sich Tierschützerin Caroline Konrad, als sie von den oberen Etagen des Q-Parkhauses am Marktplatz einen toten Vogel auf der Regenrinne am angegrenzten Geschäftshaus liegen sieht. Konrad ist Lehrerin an der Ernst-Reuter-Schule und ehrenamtlich für das Frankfurter Stadttaubenprojekt unterwegs, um Vögel in der Stadt aus misslichen Lagen zu retten. Auf dem eingeschossigen Vordach im Innenhof und auf einem Vorsprung am Gebäude gegenüber liegen fünf weitere Vogelkadaver, alle in unterschiedlichen Verwesungsstadien. „Es ist schrecklich“, sagt Konrad, die die Tiere bei einem Stadtrundgang entdeckt hat. „Ein Zustand, der nicht tragbar ist.“ Die Aktivistin vermutet, dass der Innenhof wie ein Trichter wirkt. „Für die Vögel ist das eine Todesfalle“, sagt sie alarmierend.

+ © Schempp, Tamara Ihrer Meinung nach fliegen die Tiere von oben hinein, sehen nur noch Mauern um sich herum und verlieren die Orientierung. Das Baugerüst, das am angrenzenden Gebäude des Parkhauses steht, sowie das Taubenabwehrnetz am Außengeländer des Parkhauses würden dazu beitragen. Sollte es sich bei einem der Tiere um einen Mauersegler handeln, wie Konrad vermutet, wäre das besonders tragisch. Die Zugvögel stehen unter besonderem Artenschutz.



Auf den Fall aufmerksam gemacht worden, macht sich das Amt für Umwelt und Naturschutz ein Bild von der Situation. Die Mitarbeiter können bei einem ersten Ortstermin jedoch nicht feststellen, um welche Vögel es sich handelt. Das Umweltamt nimmt daraufhin Kontakt mit dem Eigentümer des Geschäftshauses, Max Baum von der gleichnamigen Immobilien-Firma, auf.

Das Vogelschutznetz hat Max Baum nach eigenen Angaben vor sechs Wochen fachmännisch anbringen lassen. „Im Parkhaus lag überall Kot. Es war den Leuten nicht mehr zuzumuten“, sagt der Bauherr, der sich selbst als tierlieb bezeichnet, gegenüber unserer Zeitung.

Nun in der Verantwortung zu handeln, beauftragt Baum einen Vogelkundigen, der sich die Tiere gemeinsam mit einem Mitarbeiter von Max Baum Immobilien, einem Mitarbeiter des Bauunternehmens Adolph Lupp sowie zwei Mitarbeiterinnen des Umweltamts von Nahem anschaut. Der Biologe Benjamin Hill vom PGNU, der Frankfurter Planungsgruppe Natur und Umwelt, stellt schnell fest: „Eindeutig Stadttauben.“ Vom vierten Stock des Geschäftshauses, das der Eigentümer Max Baum zu Wohnungen umbauen lässt, schaut Hill aus dem Fenster und stellt fest: Dort liegen mindestens fünf Taubenskelette.

„Die Kotschicht ist sooo dick“, sagt Vogelkenner Hill und zeigt mit den Fingern eine rund zwei Zentimeter lange Spanne zwischen Daumen und Zeigefinger. „Daran sieht man: Hier haben über Jahre Tauben gebrütet.“ Die Tiere seien eines natürlichen Todes gestorben, vermutet er. „Vielleicht haben sie sich dorthin zum Sterben zurückgezogen.“ Bis Ende des Jahres kommt das Gerüst weg, sagt Baum. Bis dahin dürften die Tierkadaver verschwunden sein. Doch wie entsorgt man tote Tauben? Allgemeine Ratlosigkeit in der Gutachterrunde. Dann ein Vorschlag der Umweltamt-Mitarbeiterin: „In den Restmüll. Da wirft man ja auch Hühnchen weg.“ Dabei Handschuhe anziehen, denn auf die Hygiene muss geachtet werden. Darin sind sich die Experten einig.