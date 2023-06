Bericht, „der berührt und aufklärt“: Volontär der OP gewinnt Hessischen Jungjournalistenpreis

Von: Jochen Koch

OP-Volontär Julius Fastnacht bei der Preisverleihung in Wiesbaden mit Jury-Mitglied Silke Pfeifer-Sternek. © KOCH

Die Mediengruppe Offenbach-Post kommt in diesen Tagen kaum aus dem Feiern heraus: Nach zwei Preisen für den Hanauer Anzeiger gewinnt nun OP-Volontär Julius Fastnacht den Hessischen Jungjournalistenpreis.

Offenbach – So schnell hat selten zuvor ein Journalist eine preisgekrönte Reportage verfasst. Julius Fastnacht war gerade einmal seit fünf Monaten im Volontariat, als er seinen Beitrag „Neues Leben auf Bewährung“ konzipierte, recherchierte und schrieb. Am 22. März 2022 wurde die Geschichte auf der Themenseite „Nahaufnahme“ in den Ausgaben der Mediengruppe Offenbach-Post veröffentlicht. Für seine Berichterstattung über zwei Frauen, die nach einer Gefängniszeit versuchten, sich wieder in den Alltag zu integrieren, ist Julius Fastnacht mit dem Preis für Jungjournalisten des Verbandes Hessischer Zeitungsverleger (VHZV) ausgezeichnet worden. Die Jury würdigte den Artikel als herausragenden Beitrag, der „tief in die Seele der betroffenen Frauen blicken lässt“.

Fastnacht habe „ein Nischenthema zu einem spannenden Thema entwickelt, das berührt und aufklärt“, heißt es in der Begründung der Jury. Fastnacht habe deutlich gemacht, „wie schwierig es ist, nach einer Haftstrafe wieder in den Alltag einzutauchen“, erklärte Jurymitglied Silke Pfeifer-Sternke (Oberhessische Presse, Marburg) in ihrer Laudatio für den Preisträger, der sechs entscheidende Kriterien der Jury mit seinem Artikel am besten erfüllt habe: Thematische Einmaligkeit, neuer Zugang zu einem Thema, Relevanz, Sprache, Dramaturgie und Recherche. Mit seinem einfühlsamen Bericht traf Fastnacht den Nerv der Jury. „Man kann die Schicksale dieser Frauen richtig nachfühlen“, würdigte Pfeifer-Sternke den Schreibstil von Fastnacht.

Das Thema sei sehr schwierig zu recherchieren gewesen, berichtet der 27-Jährige über seine Besuche in der Frankfurter Anlaufstelle für straffällig gewordene Frauen und die Gespräche mit den Betroffenen. „Ich freue mich sehr über den Preis und die Anerkennung meiner Arbeit“, sagte Julius Fastnacht und erklärte, dieser Preis sei auch Motivation, „mit den eigenen Geschichten mal über den Tellerrand hinauszuschauen“. Ab 1. Juli schreibt er als Reporter über Themen in Stadt und Kreis Offenbach.

Der mit 4 000 Euro dotierte Preis ist die dritte Auszeichnung innerhalb von neun Monaten für Beiträge in der Mediengruppe Offenbach-Post. Im Oktober 2022 hatte Yvonne Backhaus-Arnold, Redaktionsleiterin in Hanau, den Sonderpreis des Hessischen Journalistenverbandes erhalten. Vor wenigen Tagen wurde der Hanauer Anzeiger mit dem Couragepreis ausgezeichnet.

