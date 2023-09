Offenbach-Post lädt OB-Kandidaten zur Diskussionsrunde

Von: Veronika Schade

Auf dem Podium diskutieren (von links): Redaktionsleiter Ronny Paul, Amtsinhaber Felix Schwenke (SPD), Annette Schaper-Herget (Ofa), Redakteur Markus Terharn, Linken-Kandidatin Gizem Erinç-Çiftçi, CDU-Kandidat Andreas Bruszynski, der stellvertretende Redaktionsleiter Christian Reinartz. © Scheiber

Vier OB-Kandidaten, drei Redakteure, ein Wahlkampf: Kurz vor der Wahl des Offenbacher Stadtoberhaupts stellen sich die Amtsanwärter den Fragen der Offenbach-Post und ihrer Leser. Die Podiumsdiskussion in der Alten Schlosserei verfolgen hunderte Zuschauer im Saal und im Livestream.

Offenbach – Oberbürgermeisterwahlen sind so eine Sache. Oft entscheidet bei den Wählern nicht das Parteibuch, sondern die Sympathie für den Menschen über den Ausgang ihrer Wahl. Die Möglichkeit, sich ihr eigenes Bild von den vier Offenbacher OB-Kandidaten und ihren Positionen zu verschaffen, hatten die Offenbacher bei der von unserer Zeitung veranstalteten Podiumsdiskussion am Donnerstagabend in der Alten Schlosserei. Ob sie dabei ihr „Herzblatt“ fanden?

Amtsinhaber Felix Schwenke von der SPD, sein CDU-Herausforderer Andreas Bruszynski, Gizem Erinç-Çiftçi von der Linken und Annette Schaper-Herget von der Wählervereinigung „Offenbach für alle“ (Ofa) diskutieren eifrig, moderiert wird die Runde von den OP-Redakteuren Ronny Paul, Christian Reinartz und Markus Terharn. Wirklichen Zündstoff aber gibt es nur selten.

So sind sich alle vier einig: Was das Wohlfühlen in Offenbach betrifft, gemessen an einer Skala von 1 bis 10, geben alle die höchste Punktzahl. „Man muss seine Stadt ja auch irgendwie mögen, sonst würde man so was Verrücktes wie OB gar nicht tun wollen“, sagt Schwenke. Auch Schaper-Herget will „hier nicht mehr weggehen“. Aber in einigen Bereichen könne sie nur drei bis vier Punkte vergeben. „Da ist noch viel zu tun.“

Was das ist, zeigt sich in den Themenfeldern Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt, Wirtschaft und Finanzen sowie Sozialer Zusammenhalt. Die vier können selbst bestimmen, wo sie ihre Schwerpunkte setzen und damit zusätzliche Redezeit erwerben. Denn ansonsten gilt: kurzfassen! Nur eine Minute pro Frage ist vorgegeben.

„Wachstum und Verdichtung ja, aber mit Augenmaß“, will Bruszynski, während Schaper-Herget warnt, man müsse mit der Infrastruktur hinterherkommen, die verbesserungswürdig sei. Jedes Biotop und Frischluftschneise zuzubauen, sei für sie keine Option. Schwenke freut sich über eine „wichtige Veränderung“: Mittlerweile würden hauptsächlich Menschen nach Offenbach ziehen, die einen Arbeitsplatz haben. Wenn diese keine Wohnungen fänden, blieben sie weg. Erinç-Çiftçi kontert, die meisten Menschen zögen deshalb nach Offenbach, weil sie sich die Mieten in Frankfurt nicht leisten könnten. Dadurch werde das Wohnen in Offenbach auch immer teurer. Bestehendem Leerstand solle entgegengewirkt werden mit erschwinglichen Wohnungen.

Dass die Innenstadt teils ein trauriges Bild abgibt, finden alle. Ob die „Station Mitte“ mit dem Umzug der Stadtbücherei in die Innenstadt ein sinnvolles Projekt zur Aufwertung der City ist, daran scheiden sich die Geister. „Ja“, sagt der Amtsinhaber, die anderen sind skeptisch.

Der Gretchenfrage, welche Verkehrsmittel sie hauptsächlich nutzen, müssen sich alle Kandidaten stellen. Während Bruszynski das Auto bevorzugt und Schwenke gleichermaßen auf zwei und vier Rädern unterwegs sind, nimmt Erinç-Çiftçi die S-Bahn. Schaper-Herget, die als entschlossene Kämpferin für den ÖPNV auftritt, gibt zu, selbst fast nie mit dem Bus zu fahren. Zu unbequem sei es, die Umstiege umständlich, der Fahrplan schlecht. Gerade deshalb seien Verbesserungen dringend notwendig, als sinnvoll erachtet sie Quartiersparkhäuser mit Auto- und Fahrradstellplätzen.

Beim Thema Finanzen geraten Bruszynski und Schwenke kurz aneinander. Bis die Neuansiedlungen Samson und Biospring Gewerbesteuer zahlten, würden wegen Abschreibungen bestimmt zehn Jahre vergehen, so der CDU-Mann. Außerdem habe Offenbach die Firma Yucatel an Dreieich verloren, die einen höheren Jahresumsatz einfahre als die beiden Neuansiedlungen zusammen. „Sie kompensieren nicht mal den Verlust.“ Schwenke betont, nach sechs Jahren seiner Amtszeit gebe es in Offenbach 1000 Arbeitsplätze mehr als zuvor, trotz globaler Krisen und Unternehmensentscheidungen, auf die die Stadt keinen Einfluss habe. „Leider gibt es ein Gewerbesteuergeheimnis, aber das, was gesagt wurde, ist grober Unfug.“ Für eine genaue Erklärung bleibt ihm keine Zeit. Fakt ist: Die Gewerbesteuer wird nicht nach Umsatz, sondern nach der Zahl der Arbeitsplätze und nach Gewinn berechnet – und da haben Samson und Biospring die Nase vorn.

Digitalisierung, Solaranlagen zur Energiegewinnung auf städtischen Gebäuden, Integration – die Liste der Themen ist lang. Beim Thema Sicherheit sprechen sich alle außer der Linken-Kandidatin für mehr Polizeipräsenz aus.

Redakteur Markus Terharn fasst anschließend in „Herzblatt-Manier“ die Kernaussagen der Kandidaten zusammen. Zuschauerfragen kommen unter anderem zum Umgang mit der AfD, zur Zukunft des Kulturkarrees und zur Verkehrssituation am Hafen. Ein kurzweiliger Abend, dessen Aufzeichnung auf op-online.de abrufbar ist.

Amtsinhaber Felix Schwenke mit Ofa-Kandidatin Annette Schaper-Herget. © Scheiber

Linken-Kandidatin Gizem Erinç-Çiftçi bei der Auswahl ihrer Schwerpunkte. © Scheiber

CDU-Herausforderer Andreas Bruszynski © Scheiber

Aufmerksam verfolgt das Publikum die Gesprächsrunde. © Scheiber

Das Zuschauerinteresse ist groß. © Scheiber