Vonovia-Ärger hält an

Der Wohnungsriese Vonovia gerät auch in Offenbach in die Kritik. © p

Offenbach: Mieter aus weiteren Häusern betroffen / Sprecher weist Vorwürfe zurück

„Einziehen und wohlfühlen“ - unter diesem Titel hat der Immobilienkonzern Vonovia noch vor Kurzem im Internet eine Wohnung im Landgrafenring 76 inseriert - bezugsfrei ab dem 7. August. Wohlfühlen können sich die Mieterinnen und Mieter des hochgeschossigen Mehrfamilienhauses schon lange nicht mehr und machen ihrem Mieter schwere Vorwürfe. Vonovia weist sie zurück.

Die Mieter im Landgrafenring haben sich nach unserer Berichterstattung über die Zustände in der Vonovia-Immobilie Hermannstraße 27 an uns gewandt.

Seit knapp zwei Monaten ist der Fahrstuhl außer Betrieb. Warum, das weiß keiner so genau. Ein Aushang an der Aufzugstür ist die einzige Information, die sie bekommen haben. Dort hieß es zunächst, dass der Aufzug wieder im Juli fährt - nun ist der 28. August eingetragen. Der Aushang ist zur Hälfte abgerissen - vermutlich das Ergebnis eines wütenden Mieters.

Eine Noch-Bewohnerin, die anonym bleiben will, schleppt zusammen mit ihren Mann eine Waschmaschine die Treppen herunter. Sie ziehen gerade aus, wollen so schnell wie möglich das Haus im Landgrafenring 76 verlassen - weg von Vonovia. Sie ärgert sich nicht nur über den ausgefallenen Fahrstuhl. Die Müllentsorgung sei auch ein Problem, weshalb das Ordnungsamt schon mehrmals vor der Tür gestanden habe. Der Biomüll, der seit Wochen vor sich hingammele, habe Ratten angezogen, berichtet die Noch-Mieterin.

Wenige Augenblicke später kommt ein anderer Bewohner aus dem fünften Stock die Treppe herunter. Angesprochen auf die Situation im Haus, fängt er an, sich den angestauten Frust von der Seele zu reden, als hätte er nur auf eine Gelegenheit gewartet. Er packt sein Handy aus und zeigt Bilder aus seiner Vierzimmerwohnung, für die er knapp 1300 Euro Warmmiete im Monat bezahlt. An einer Wand habe vor Kurzem ein riesiger Schimmelpilz gewuchert. „Jedes Jahr fängt es an den Wänden an zu schimmeln. Ich kann keinen Schrank an die Wand stellen. Dann wird es nur schlimmer und der Schimmel macht den Schrank kaputt.“ Auch in den Wohnungen anderer Mieter wächst - laut seinen Angaben - immer wieder Schimmel an den Decken und Wänden.

Er wirft Vonovia vor, dass der Konzern von dem Schimmel-Problem wüsste, die Ursache jedoch nicht behebe. Stattdessen schicke der Konzern – nach langen Wartezeiten – günstige Dienstleister, die den Schimmel einfach mit Farbe überdecken würden. Kommt der Schimmel im nächsten Jahr wieder, behaupte das Unternehmen, dass es den Schaden ja schon im letzten Jahr behoben habe und die Mieter selbst schuld seien. Er fürchtet um die Gesundheit seiner Frau und den Kindern. Ein anderes Problem: Sobald es draußen kälter werde, falle die Heizung in der Wohnung aus.

Wenn Vonovia Geld von seinen Mietern will, geht alles ganz schnell. Vor ein paar Wochen hat er eine Zahlung an Vonovia in Höhe von etwa 300 Euro versäumt. Zwei Wochen später wollte der Konzern deshalb 21 000 Euro von ihm haben. Der Redaktion liegt die Forderung vor. Er war schockiert. Später stellte sich die Summe als Fehler heraus.

Anderes Haus, gleiches Problem: Geleitsstraße 40, eine siebengeschossige Vonovia-Immobilie. Der Anwalt einer 90-jährigen Bewohnerin berichtet, dass der Aufzug seit Ende März nicht mehr funktioniere, die Inbetriebnahme immer wieder verschoben werde und der Konzern auf Anfragen nicht reagiere. Ein anderer Bewohner des Hauses teilt unserer Redaktion schriftlich mit, dass dort viele körperlich beeinträchtigte Menschen leben würden, deren Bewegungsfreiheit durch den ausgefallenen Aufzug massiv eingeschränkt sei.

Vonovia-Sprecher Olaf Frei, streitet die Vorwürfe ab. Die Heizungen im Landgrafenring 76 seien repariert, der Aufzug vom TÜV wegen Mängeln stillgelegt. Man arbeite mit Hochdruck, damit er wieder fahren könne. In der Geleitsstraße 40 sei der Aufzug modernisiert worden. Kurz danach habe es einen Kurzschluss gegeben. In einer Woche solle er freigegeben werden. Den betroffenen Mietern in den Vonovia-Häusern sichert Frei Mietminderungen in Form einer Gutschrift für den gesamten Zeitraum der Fahrstuhl-Ausfälle zu. Bei Fragen sollen sich die Mieter an die jeweiligen Objektleiter wenden, die mehrmals in der Woche in den Häusern anzutreffen wären.