Zehn Jahre Hafengarten: Vor Sonne und Saatgut sind alle gleich

Von: Matthias Dahmer

Zu Besuch im Hafengarten (von links): Daniela Matha, Martin Wilhelm und Sabine Süßmann © stadt/monika müller

Der Hafengarten hat einen weitem Weg vom Provisorium zur Wohlfühloase hinter sich. In diesem Jahr feiert er zehnten Geburtstag.

Offenbach – Bevor die Wandlung einer Industriebrache zu einem einladenden Wohngebiet mit Büros, Einkaufs- und Freizeitangeboten sowie Bildungseinrichtungen gelingen kann, braucht es gute Ideen. Eine solche hatte 2013 Daniela Matha mit dem Hafengarten. Als Geschäftsführerin der Mainviertel-Gesellschaft war sie mit der Entwicklung des künftigen Wohnviertels betraut.

„Wir wollten als Zwischennutzung mit den Menschen aus dem Nordend den Gedanken des Urban Gardenings umsetzen. Die erste Fläche dafür war das Gelände der heutigen Marina Gardens, etwa 10 000 Quadratmeter groß. Wir hatten ein Landschaftsarchitekturbüro beauftragt, das Gelände mit Wegen, Gemeinschafts- und Lagerflächen zu planen.“

Am Anfang war eine Kraterlandschaft

Sabine Süßmann, Leiterin von „Besser Leben in Offenbach“ (BliO), erhielt die Aufgabe, mit Interessenten vorübergehend ein Gartenprojekt zu entwickeln. „Es war eine tolle Sache“, sagt sie rückblickend. „Heute ist der Hafengarten eine Wohlfühloase. Aber als ich die Fläche das erste Mal sah, war das eine Kraterlandschaft mit riesigen Wasserlachen, über der quietschend die rostige Schaufel des blauen Krans im Wind hin und her schwang.“

Nicht nur die Schaufel wurde befestigt, die Fläche wurde glattgezogen, Wege wurden angelegt. Große Betonringe, die an anderer Stelle nicht mehr gebraucht wurden, dienten als Pflanzkübel für die ersten Bäume. Kinder aus der nahen Goetheschule bepflanzten die ersten Blumentöpfe für das Areal. Im Boden der ehemaligen Industrieanlage durfte nichts Wurzeln schlagen, eine Folie trennte den neuen Oberboden vom ursprünglichen Erdreich.

Start mit Eröffnung der Hafentreppe

„Der offizielle Anfang des temporären Hafengartens war die Eröffnung der Hafentreppe vor zehn Jahren“, erzählt Sabine Süßmann. „Wer mitmachen wollte, bekam an diesem Tag eine rote oder gelbe Bäckerkiste, die bei einer Messe übriggeblieben waren, und einen Sack Erde geschenkt. Außerdem verteilten wir Gemüsesetzlinge.“ Damit wurden die ersten Anwohner aus dem Nordend auf das Areal gelockt.

Es ging vor allem um Gemeinschaft

Am Anfang verloren sich die Kisten auf dem riesigen Gelände, doch das kostenlose Angebot sprach sich schnell herum. Körbe, Milchtüten, Reissäcke, Joghurteimer, Stiefel und Kinderbadewannen wurden mit Erde und Saatgut gefüllt und liebevoll gegossen. Knapp 100 Parteien säten, harkten, zupften, ernteten in Hochzeiten nebeneinander und immer mehr miteinander. Manche kümmerten sich nur um eine Kiste und kamen vor allem wegen der Gemeinschaft. Setzlinge wurden ebenso ausgetauscht wie Tipps und Tricks, Laien wurden von erfahrenen Gärtnern angelernt. Vor der Sonne und dem Saatgut waren alle gleich. So fand neben dem Gärtnern ein interkultureller Austausch statt.

Da geht’s lang: Der Hafengarten machte auch bei den Kunstansichten mit. © p

Familien pflanzten mit ihren Kindern Blumen und Gemüse, Menschen mit Migrationshintergrund zogen Kräuter und Gemüse aus ihrer Heimat, die sie nicht im Supermarkt bekamen. „Hier habe ich zum ersten Mal Bittergurken gesehen, die von einer Familie aus Bangladesch gepflanzt wurden, und ich habe das erste Mal sehr leckeren Wasserspinat probiert“, sagt Sabine Süßmann. Das Gelände war immer offen für Besucher. Wer kommen wollte, durfte schauen und schnuppern.

Aufmerksamkeit über die Stadtgrenze hinaus

Das kostenlose, grüne, demokratische Projekt erregte über die Stadtgrenzen hinaus Aufmerksamkeit: „Zuerst wurde ich überall in der Stadt auf den Hafengarten angesprochen“, erinnert sich Sabine Süßmann, „dann kamen immer mehr Medienanfragen.“ Redakteure interviewten und fotografierten, Radiostationen schickten Leute, Fernsehsender kamen mit Teams zum Dreh. Inmitten der fortschreitenden Bauarbeiten ringsum war der Hafengarten eine eigene Welt mit kreativem, ungeordnetem Charme.

Dass der Hafengarten nur auf Zeit angelegt war, rückte bei der Gemeinschaft und in der öffentlichen Wahrnehmung in den Hintergrund. „Einen Plan, wie lange die Fläche bestehen sollte, gab es nicht – das hing auch immer vom Fortschreiten der Bauarbeiten ab“, sagt Sabine Süßmann, die von Projektkoordinatorin Alexandra Walker unterstützt wird. Als die Marina Gardens errichtet wurden und aus dem Gemeinschaftsgarten Baugrund werden sollte, mochte niemand die unkonventionelle Idee des Urban Gardenings begraben. Ein neues Areal wurde ausgewiesen, wieder zur Zwischennutzung. Im Winter 2015/2016 zog der Hafengarten zum neuen Standort um. Der hatte mit 3000 Quadratmetern nur ein Drittel der ursprünglichen Fläche. „Aber alle sind zusammengerückt, und jeder konnte mitziehen.“

Zwischennutzung mit unklarer Zukunft

Die Warteliste, auch mit Bewohnern der Hafeninsel, ist inzwischen abgebaut, wegen der Fluktuation werden öfter Plätze frei. Wer mitmacht, erhält einen Vertrag und muss sich an einige Regeln halten. Die Anlage bleibt tagsüber geöffnet, das ist Teil des Konzepts. Zwar werden immer mal wieder Blumen und Gemüse geklaut, dafür ist das Gärtnern gratis. Viele Besucher, darunter auch Angestellte aus den Büros im Hafenquartier, setzen sich auf die Bänke und nutzen den Bücherschrank für eine Auszeit in Offenbachs außergewöhnlichster Grünanlage.

Wie es mit der Zwischennutzung weitergeht, steht noch nicht fest: Aktuell ist der Hafengarten auf dem Areal des künftigen Gutscheparks angesiedelt. Der wird jedoch erst in den nächsten Jahren im Detail geplant. Ob und in welcher Form dort weiterhin gemeinschaftliches Gärtnern erhalten bleibt, wird derzeit noch nicht diskutiert. (mad/pso)