Zeltstadt auf Ex-Daimler-Gelände während des Ramadans

Die kleine Zeltstadt am nördlichen Ende der Daimlerstraße ist unübersehbar. Noch bis Mitte Juni wird dort täglich ab 18 Uhr bis spät in die Nacht gefeiert.

Offenbach - Dort, wo einst Autos mit dem Stern standen, ist derzeit eine Zeltstadt aufgebaut. Noch bis 17. Juni lädt an der Daimlerstraße ein professioneller Veranstalter täglich bis spät in die Nacht zum muslimischen Kulturfest. Von Matthias Dahmer

Klagen von Anwohnern über Lärm oder Parkchaos sind Polizei und Ordnungsamt bislang nicht bekannt. Nach Ende des Festes wird das Areal neu genutzt. Die Plakate am Zaun stammen noch aus dem vergangenen Jahr, die genauen Daten sind überklebt. 2017 ärgerte die Ramadan-Party mit nächtlicher Musik und zugeparkten Einfahrten Anwohner in Frankfurt-Rödelheim. „Das war alles übertrieben dargestellt“, winkt Veysel Danaci ab. Der Veranstaltungsprofi, der sich auf Feste dieser Art spezialisiert hat, verweist darauf, dass man bei der Organisation darauf achte, die Auswirkungen für Anwohner möglichst gering zu halten.

Tatsächlich sind bei Polizei und Ordnungsamt bislang keine Beschwerden über das Kulturfest auf dem ehemaligen Mercedes-Gelände an der Daimlerstraße angelandet. „Wir werden die Veranstaltung im Blick behalten“, heißt es. Manche Anwohner sind indes nicht unbedingt erfreut über die temporären Nachbarn. Doch die Befürchtung, dass es so laut bleibe wie an den ersten Abenden, habe sich bislang nicht bewahrheitet, war zu hören.

+ Die plakativen Willkommensgrüße stammen aus dem vergangenen Jahr. Die Besucher stört das offenbar nicht. Allabendlich kommen mehrere Hundert zum Fastenbrechen zusammen. © Dahmer 30 kleine und zwei große Zelte, jeweils eines für Erwachsene und für Kinder hat Veranstalter Danaci aufgebaut. An Ständen werden Speisen und ausschließlich alkoholfreie Getränke verkauft, außerdem gibt es Zelte, in denen Info-Material oder Kunsthandwerk angeboten wird. Was die Musik angehe, sei nur eine kleine Bühne in einem geschlossenen Zelt aufgebaut, versichert Danaci. „Das Fest ist für jeden offen und hat nicht nur etwas mit Ramadan zu tun“, sagt der Organisator. Unter den Gästen seien auch jede Menge deutsche Besucher.

Jeden Abend würden um die 400 Besucher gezählt, das reiche auch aus. „Ich will hier keine 1000 Leute“, sagt Danaci. Wenn die Zeltstadt demnächst abgebaut ist, sollen Angebote rund ums Auto wieder das einstige Daimler-Areal prägen. Zum 1. Juli zieht dort das bislang an der Waldstraße angesiedelte Unternehmen Felgendealer ein. „Auf 8000 Quadratmetern werden wir hier sowohl im Bereich Felgeninstandsetzung- und Veredelung als auch im Bereich Lenker und Motorrad-Customizing unser Angebot erweitern“, heißt es auf der Internetseite des Unternehmens. Neu dazu kämen unter anderem Kfz- und Motorrad-Wartung und eine Waschanlage. „Das endgültige Konzept steht aber noch nicht fest“, bremst Felgendealer-Chef German Kunkel. Sicher sei jedoch der Umzug zum 1. Juli.

Bei der städtischen Wirtschaftsförderung sieht man den Umzug und die Vergrößerung mit Wohlwollen. Das sei einerseits Standortsicherung und entspreche andererseits mit der Möglichkeit zur Untervermietung an kleine Handwerksbeteiben genau den Vorgaben des Masterplans für das Gelände, sagt Amtsleiter Jürgen Amberger. Die Nutzung des restlichen Daimler-Geländes ist seinen Angaben zufolge noch offen. Daimler vermarkte es über ein Frankfurter Immobilienunternehmen. Vermutlich werde bald eine Entscheidung fallen, so Amberger. Es gebe einige Interessenten, lediglich großflächigem Einzelhandel habe man eine Absage erteilen müssen, der sei dort nicht zulässig. So teilt denn eine Daimler-Sprecherin auch mit: Man sei mit Interessenten in Gesprächen. Wann mit einem Abschluss zu rechnen ist, sei derzeit offen.