Waggon am Kulturgleis: Musik auf der Schiene ist Kult

Von: Philipp Bräuner

In Offenbach eine Institution: Georg Klein (Foto) betreibt mit Torsten Krauke und dem Verein Soziale Plastik den Waggon am Kulturgleis. In diesem Jahr feiert der Veranstaltungsort 15-jähriges Jubiläum. © Bräuner

Der Waggon am Kulturgleis feiert Jubiläum. Mitinitiator Georg Klein blickt auf die 15 Jahre Subkultur am Mainufer zurück.

Offenbach – Dass sich der Waggon am Kulturgleis - in Kennerkreisen bloß „Der Waggon“ - zu einer kulturellen Institution Offenbachs mausern würde, hätte am Anfang seiner Geschichte wohl kaum jemand für wahrscheinlich gehalten. Denn selbst den beiden Initiatoren und ehemaligen HfG-Studenten Georg Klein und Torsten Kauke war anfangs selbst nicht klar, dass der Waggon überhaupt zu einem Konzertraum werden würde.

Ursprünglich habe dort eine Suppenküche einziehen sollen, um die damals fehlende Mensa der Hochschule zu kompensieren. Einerseits war diese Idee leider nicht ganz durchdacht, gesteht Klein im Nachhinein: „Das scheiterte schon am fehlenden Wasseranschluss.“ Andererseits sei die Musikszene in Offenbach durch Mangel an Konzertstätten schon zu dieser Zeit derart unter Druck gewesen, dass sich der Waggon als Ort für Musik quasi aufgedrängt habe.

Der Bedarf sei nach wie vor riesig, sagt Klein. Der lokalen Szene fühlen sie sich im Waggon am Kulturgleis auch heute noch als Zufluchtsort für Veranstaltungen verpflichtet. Nichtsdestotrotz freue man sich, auch über die Grenzen Offenbachs nationalen und internationalen Künstlerinnen und Künstlern eine Bühne zu bieten. Das Programm ist in jedem Fall von Georg Klein und Torsten Kauke handverlesen. Eintönig werden darf es trotzdem nicht. „Wir möchten bei uns nicht nur ein Musikgenre abbilden, sondern versuchen, uns so breit wie möglich aufzustellen“, betont Klein.

Der Waggon ist nach wie vor eine begehbare Kunstinstallation

Dass der Waggon die Pandemie überstanden habe, sei vor allem seiner Mitgliedschaft im Verband mit dem unaussprechlichen Namen „Landesarbeitsgemeinschaft der Kulturinitiativen und soziokulturellen Zentren“ (LAKS) zu verdanken, findet Klein. Zuvor hätten sie das Finanzielle samt der Gema-Gebühren selbst stemmen müssen. Hätten für jede noch so geringe Förderung aufwendige Anträge schreiben müssen. Das übernehme nun alles der Verband.

Mittlerweile ist der Waggon am Kulturgleis aus der Offenbacher Kulturlandschaft nicht mehr wegzudenken. Erst 2015 wurden die Initiatoren mit dem Kulturpreis der Stadt Offenbach ausgezeichnet. Neben dem eigenen Programm ist man auch in diesem Jahr wieder Teil des am Offenbacher Mainufer stattfinden Riviera-Festivals für Pop- und Clubkultur.

So souverän wie heute konnten sie zu Anfang noch nicht mit dem Kulturwaggon umgehen, erinnert sich der Mitinitiator des Waggons: „Vor allem die ersten drei Jahre mussten wir notgedrungen eine steile Lernkurve hinlegen.“ Besonders der Standort direkt am Durchgang des Maindeichs auf Höhe des Isenburger Schlosses habe sie zu Beginn vor Herausforderungen gestellt. „An einem so öffentlichen und gleichzeitig versteckten Ort, an dem sich so viele verschiedene Menschen begegnen, mussten wir ziemlich bald klare Regeln aufstellen, was geht und was nicht“, sagt Klein und fügt an: „Bei uns ist die Kulturarbeit zu großem Teil Sozialarbeit.“

Das entspricht wiederum gänzlich dem Diktum, das sich der Kulturwaggon und der dazugehörige Verein „Soziale Plastik“ auf die Fahne geschrieben haben: „Jeder Mensch ist ein Künstler“, zitiert Klein Joseph Beuys, „der sein soziales Umfeld mitgestaltet.“ Und dazu gehöre es, nicht nur vielseitige Kulturveranstaltungen anzubieten, sondern auch mit den unterschiedlichen Menschen in seinem Umfeld umzugehen und sie einzubeziehen, so Klein. An diesem Anspruch hat sich nichts geändert, bekräftigt er: „Der Waggon ist nach wie vor eine begehbare Kunstinstallation.“

Trotzdem liegt der Fokus des Waggons auf seinem breiten Angebot, für das sich zur Feier des Jubiläums besondere Mühe gegeben wird. Dazu gehören die „Mainuferspiele“, bei denen ein breites Publikum angesprochen werden soll, sagt Klein. Am Wochenende des 8. und 9. Juli wird es neben Trommel- und Zeichenkursen eine mobile Minigolfbahn geben. Den Abschluss des Wochenendes machen traditionell zwei Konzerte.

Infos im Internet unter waggon-of.de