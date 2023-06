Wahlplakate erhitzen Gemüter der Offenbacher Stadtverordneten

Von: Frank Sommer

Teilen

2021 gab es einen Wahlschilderwald. © Schade

Schon bei der Oberbürgermeisterwahl im September sollen neue Richtlinien für Wahlwerbung in Offenbach gelten. Dem Beschluss ging eine heftige Debatte voraus, denn die Opposition wünschte weit härtere Regeln als die Ampel-Koalitionäre.

Offenbach – Die Axt soll angesetzt werden an den Schilderwald zu Wahlzeiten – zumindest in dieser Angelegenheit waren sich fast alle Stadtverordnete einig. Zwei Jahre nachdem die Mandatsträger beschlossen hatten, die „Richtlinien für die Wahlsichtwerbung“, wie die Angelegenheit heißt, zu überarbeiten, ist dies nun geschehen. Bei der OB- und der Landtagswahl im Herbst sollen die neuen Regeln gelten.

Wie berichtet, darf künftig weder an Ampeln noch an Masten, an denen ein Verkehrszeichen ist, ein Wahlplakat aufgehängt werden. Tabu sind künftig unter anderem auch Gitter an den S-Bahnhöfen.

Opposition fordert Begrenzung auf 200 Plakate

Während die Ampel-Koalition die Regelung lobt, geht sie den Oppositionsparteien nicht weit genug. Bereits vor zwei Jahren hatten sich CDU, Linke, Ofa und Freie Wähler für strengere Regeln stark gemacht, scheiterten damit aber in der Versammlung. „Ausufernde Wahlplakate retten keinen Wahlsieg“, gibt Jürgen Schoppel von der CDU zu bedenken. Es gehe auch um die „Ästhetik im Stadtbild“, die Bürger würden es danken, wenn dieses nicht mehr wie noch vor Jahren mit Plakaten zugeklebt wäre.

Laut Ordnungsdezernent Paul-Gerhard Weiß reduziert sich die Anzahl der Plakate automatisch, da nun weniger Masten zum Anbringen zur Verfügung stehen. Doch Sven Malsy (Linke) überzeugt dies nicht: „Statt die Anzahl der Plakate einzuschränken, werden nur die Standplätze verknappt.“ Außerhalb von Wahlkämpfen würden Märkchen vom Ordnungsamt für politische Plakate herausgegeben, daher fordert Malsy, dieses System auch während des Wahlkampfs zu nutzen, um so die Parteien auf eine bestimmte Anzahl an Schildern zu verpflichten.

SPD: „Begrenzung nicht kontrollierbar“

Die CDU fordert in einem Ergänzungsantrag, die Anzahl von Dreiecksständern oder Sandwich-Aufstellern mit Plakaten auf 200 Stück pro Partei zu begrenzen – die Koalition lehnt diese Forderung ab, allerdings bleibt die Begründung eher vage. Oliver Stirböck (FDP) erklärt, dass es ohnehin Leute gebe, die sich über Wahlplakate beschweren würden, egal ob 200 oder 1000 gestattet wären. Christian Grünewald (SPD) hält eine genau festgelegte Anzahl an Plakaten für nicht kontrollierbar „in einer so großen Stadt“.

„Warum machen wir nicht eine Selbstverpflichtung?“, schlägt Helge Herget von der Ofa vor und sagt, dass die Ofa sich verpflichten würde, acht Großplakate und 200 Schilder zu nutzen, andere Parteien sollten diesem Beispiel folgen. Die übrigen Parteien gehen darauf nicht weiter ein. Mit gegenseitigen Vorwürfen, dass die jeweils anderen Parteien sich ohnehin nicht an Regeln halten würden oder es schlicht nicht kontrollierbar sei, droht die Debatte zu entgleiten. Die AfD, die vor zwei Jahren noch gegen strengere Regeln stimmte, reklamiert kurioserweise nun viele Ideen für sich.

Keine Plakate mehr an Ampeln

„Es kam, wie es kommen musste: Es wird wieder zerfleddert“, sagt Ordnungsdezernent Weiß zum Verlauf der Debatte. „Die Auswüchse bei der Plakatierung waren doch das Problem“, betont er. Die Bürger sorgten sich um die Sicherheit im Verkehr, wenn allerorten Plakate im Weg oder an Straßenschildern hingen.

Gleichzeitig sei es aber nicht vom Ordnungsamt zu händeln, dass die Stadtpolizisten nach entsprechenden Anzeigen durch Parteien durch die Gegend fahren und Schilder zählen sollten. Das von der Opposition geforderte „Bapper-System“ gebe es für Wahlkämpfe in keiner anderen Großstadt.

Die Opposition gibt sich mit der Erklärung des FDP-Stadtrats nicht zufrieden. Der angesprochenen Unkontrollierbarkeit des Systems hält Linken-Chef Malsy entgegen, dass deutschlandweit auch die Tempolimits nicht abgeschafft würden, weil sie in der Masse nicht kontrollierbar seien.

Von Frank Sommer

Angemerkt: Es hätte strenger ausfallen können Der Schilderwald zu Wahlzeiten nervt gewaltig, das ist von Bürgern stets zu hören. Ob die Anzahl der lächelnden Gesichter irgendeinen positiven Einfluss auf das Wahlverhalten hat, darf bezweifelt werden, eher darf das Gegenteil angenommen werden. Die jetzt gefundene Regelung ist prinzipiell gut, da sie kontrollierbar ist: Regeln müssen auch erkennbar zu kontrollieren sein, sonst führen sie zu nichts. Und dass Stadtpolizisten die Lichtmasten abklappern und Plakate zählen, weil eine Partei der Meinung ist, die andere hätte mehr als erlaubt plakatiert, kann sich keiner wünschen.

Dennoch hätte die Neuregelung wesentlich strenger ausfallen dürfen, da wurde eine Chance vertan: Weshalb nicht noch stärker begrenzen, wo plakatiert werden darf, etwa durch Gemeinschaftsplakatwände? Ja, die sind umstritten – doch zumindest den Versuch hätte man wagen können. Schade, dass sämtliche Ideen in Richtung Recycling verworfen worden, da wäre sicher Potenzial. Auch wenn einige Parteien schon 1000 Plakate geordert haben, wie zu hören war: Allen sei der Ausspruch „weniger ist mehr“ ins Stammbuch geschrieben – und das Wenige dann bitte nur an legalen Orten. (Frank Sommer)