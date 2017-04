Waldbrandgefahr in Offenbach

Offenbach - Strahlend blauer Himmel, warmes Sommerwetter und kein Regen in Sicht. Da freut sich jeder Sonnenliebhaber. Für die Wälder jedoch kann eine solche Trockenperiode gefährliche Folgen haben.

Die Stadt Offenbach appelliert deswegen an die Bürger, bestimmte Vorschriften in der Zeit vom 1. März bis zum 31. Oktober einzuhalten. Rauchen, offenes Feuer, sowie Fackeln im Wald können besonders in dieser Zeit zu einem Waldbrand führen und sind deshalb verboten. Außerdem sollten auch in unmittelbarer Nähe keine glimmenden Gegenstände fallen gelassen werden. Bei einem Brand ist jeder verpflichtet zu löschen, sofern er sich selbst nicht in Gefahr bringt. Wer gegen einer dieser Verordnungen verstößt, muss mit hohen Geldbußen rechnen.

Mindestens elf Tote bei Waldbränden in Chile Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa