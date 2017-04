Waldschwimmbad: Foto-Verbot und neues Planschbecken

Montag beginnt die Sommersaison

+ © Dahmer Das neue Planschbecken, das von Bänken umsäumt wird und sich unmittelbar an das Nichtschwimmerbecken anschließt. © Dahmer

Offenbach - Wer das Angebot gleich zu Beginn nutzen will, darf kein Weichei sein. Am Montag beginnt im Waldschwimmbad auf der Rosenhöhe die Freibadsaison. An Neuerungen erwartet die Besucher: Ein schmuckes Planschbecken sowie ein Fotografier- und Filmverbot. Von Matthias Dahmer