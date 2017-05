Das Leck im Schwimmbad ist gestopft

Offenbach - Das Leck im Rohrleitungsnetz des Waldschwimmbads, das zu einer Schließung der Sportstätte geführt hatte, ist gefunden und gestopft: Anders als zunächst vermutet, befand sich die undichte Stelle nicht in den Wasserrohren des Bades, sondern in einer Fernwärmeleitung der EVO.

Der Badbetreiber EOSC wollte gestern Nachmittag damit beginnen, das Nichtschwimmer wieder zu füllen. Vereinsvorsitzender Matthias Wörner hofft, dass es zum Wochenende in Betrieb gehen kann. Wann das 50-Meter-Becken wieder komplett voll und beheizt ist, war gestern noch unklar. Wie berichtet, waren die Becken geleert worden, weil man von einem Wasserrohrbruch ausging.

Dass der Wasseraustritt einer undichten Fernwärmeleitung geschuldet sein könnte, hatte sich bereits am Montagnachmittag angedeutet. Gestern bestätigte EVO-Sprecher Harald Hofmann zunächst diese Vermutung, bevor er am Nachmittag vermelden konnte: „Das Leck ist geschlossen.“ Dass man nicht gleich am Montag reagierte und das im Bad derzeit ohnehin nicht benötigte Fernwärme-Wasser vorsorglich abdrehte, erklärte der EVO-Sprecher damit, dass auch der benachbarte Tennisclub an der Fernwärme hänge.

Wer für die noch nicht bezifferbaren Kosten der gesamten Aktion aufkommen muss, ist offen. (mad)