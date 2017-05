Waldstraße für Liederfest gesperrt

Offenbach - Mehr als 3600 Schulkinder werden für das nächste Wochenende, 12. und 13. Mai, zu einem großen Liederfest in der Offenbacher Stadthalle erwartet.

Das erfordert unter anderem in Hinblick auf die sichere Anreise der jungen Teilnehmer ungewöhnliche Maßnahmen. Deshalb wird die Waldstraße ab der Kreuzung Brunnenweg stadtauswärts von Freitag, 12. Mai, um 11 Uhr bis Samstag, 13. Mai, um 21 Uhr in beiden Richtungen voll gesperrt. Der Verkehr wird über die Dietzenbacher- und Isenburger Straße umgeleitet.

Die Fahrtrouten der Buslinie OF-30 verlaufen an beiden Tagen ganztägig von der Berliner Straße in Heusenstamm über Isenburger Straße, Dietzenbacher Straße und Eberhard-von-Rochow-Straße bis zur Waldstraße; entsprechend entfallen die Haltestellen „Wildhofer Straße“, „Bastenwald“, „Hainbachtal“, „AWO“ und „Stadthalle“. Die Fahrten der OVB-Linien sind von der Sperrung nicht betroffen. Die Parkplätze „Nasses Dreieck“ sowie „Dag-Hammerskjöld-Platz“ sind an beiden Veranstaltungstagen für die öffentliche Nutzung gesperrt und stehen ausschließlich Besuchern und Gästen der Stadthalle zur Verfügung – pro Termin werden 900 bis 1000 Zuschauer erwartet.

„Die sichere Anreise der Kinder hat oberste Priorität“, sagt Stadthallen-Chefin Birgit von Hellborn. Dank der unkomplizierten Hilfe des Straßenverkehrsamts und der Polizei habe man eine gute Lösung gefunden. (mad)

