Waldzoo erfreut sich steigender Besucherzahlen

Offenbach – Für die Betreiber des Waldzoos hat das neue Jahr bereits Anlass zur Freude geboten: Rentnerin Renate Bollmann hat ihnen 800 Euro gespendet. Keine Summe, die alle Probleme löst – aber in seiner aktuellen Situation hilft dem kleinen Tierpark jeder Cent. Von Marian Meidel

„Zu meinem 80. Geburtstag habe ich die Gäste gebeten, mir statt eines Geschenks eine Spende für den Waldzoo zu geben“, berichtet Bollmann. „Ich selbst brauche nichts, und der Zoo wird leider oft vergessen.“ Daher war es der ehemaligen Krankenschwester aus Bürgel ein Bedürfnis, den Tieren und ihren Pflegern ein wenig unter die Arme zu greifen. „So ein Geldsegen ist natürlich super“, freut sich Waldzoo-Chefin Susanne Meyer (ehemals Wollensak). Mit dem Geld weiß sie allerhand anzufangen – Löcher gibt es am Nassen Dreieck schließlich mehr als genug zu stopfen.

„Wir haben natürlich ständig Tierarztkosten, wir bräuchten auch dringend ein paar Schubkarren und kleine Gartenhütten für unsere Gänse.“ Derzeit müssen sich die gefiederten Zoobewohner noch mit selbstgezimmerten Provisorien begnügen, die vor Wind und Wetter nur geringen Schutz bieten. Prinzipiell fließe Geld aber immer dorthin, wo es akut am dringendsten benötigt wird, so Meyer. „Ich sage immer, wir spielen Rechnungsroulette. Mal gucken, wo die Murmel hinfällt.“

10.000 Euro Zuschuss pro Jahr erhält der Waldzoo von der Stadt. „Das ist aber damit verbunden, dass wir Kindergärten und Schulklassen aus Offenbach in einem gewissen Kontingent umsonst reinlassen. Außerdem zahlen wir davon die Erbpacht.“ Am Ende stehen dem Waldzoo aus der städtischen Fördersumme noch 4000 Euro fürs Jahresbudget zur Verfügung. Der Rest muss sich durch freundliche Unterstützer wie Renate Bollmann und natürlich den regulären Eintritt finanzieren. Spendenquittungen kann Susanne Meyer allerdings nicht ausstellen, da es sich bei den Waldzoobetreibern nicht um einen Verein handelt. Und Fixkosten gibt es genügend. Alle sechs Wochen wird Futter bestellt, gut 900 Euro kostet jede Lieferung. Regelmäßig gewechselt werden muss natürlich auch das Stroh in den Ställen und Käfigen.

Das Personal beschränkt sich aktuell auf vier Personen: einen Angestellten, einen Auszubildenden, einen ehrenamtlichen Helfer – und natürlich Susanne Meyer selbst, die den Zoo seit 2005 leitet. „Fürs Frühjahr und den Sommer bräuchten wir dringend Hilfe an der Kasse“, sagt Meyer. Denn nicht überall hat der Tierpark Mängel zu beklagen: „Diesen Sommer hätten wir mehr Platz gebraucht – allerdings nicht für uns oder die Tiere, sondern für die Besucher.“ Sie habe das Gefühl, dass der Waldzoo seit einiger Zeit immer mehr Menschen anziehe. „Die Leute sehen: Wir bemühen uns, wir machen etwas.“

Ende 2018 haben Susanne Meyer und ihr Team sorgsam durchgezählt: 301 Tiere leben momentan in ihrem Waldzoo – von Schafen über Hängebauchschweine bis hin zu Kängurus. 122 Neuzugänge gab es im vergangenen Jahr – „hauptsächlich Fundtiere“, so Meyer. 24 Zoobewohner sind im Laufe von 2018 gestorben, 84 wurden ausgewildert oder an neue Besitzer vermittelt.

