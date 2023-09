Warntag 2023: So bereitet sich Offenbach auf den Ernstfall vor

Von: Christoph Sahler

Auch Offenbach testet die technische Infrastruktur der Bevölkerungswarnung. Der bundesweite Warntag 2023 findet wieder im September statt.

Offenbach – Am Donnerstag, 14. September, findet der bundesweite Warntag für die Bevölkerung wieder statt. Pünktlich um 11 Uhr werden in allen Bundesländern, Landkreisen und Gemeinden Testalarme mit verschiedenen Warnsystemen wie Sirenen, Warn-Apps, Smartphone-Nachrichten (Cell-Broadcast) und digitalen Stadtnachrichtenanlagen ausgelöst. Die Entwarnung ist für 11.45 Uhr vorgesehen.

Was Menschen in Stadt und Kreis Offenbach über den bundesweiten Warntag 2023 wissen sollten

Die Stadt Offenbach teilt auf ihrer Webseite mit, was die Menschen in der Region zum Warntag 2023 wissen müssen. Der Fokus dieses Warntages liegt auf der Sensibilisierung der Bürger für die verschiedenen Warnmethoden und deren Relevanz. Es handelt sich also um einen reinen Tag der Information und Sensibilisierung. Der landesweite Warntag findet seit 2020 jährlich statt.

Ziel ist es, das Bewusstsein und das Verständnis für die unterschiedlichen Warnsysteme in Notfällen zu stärken und die Fähigkeit der Bürger zur Selbsthilfe in Krisensituationen zu verbessern. Wenn Bürger an diesem Tag Sirenen aus den umliegenden Städten hören, signalisiert der einminütige auf- und abschwellende Heulton eine Warnung. Die Entwarnung erfolgt ebenfalls mit einem einminütigen, aber durchgehenden Ton.

2020 fand der bundesweite Warntag zum ersten Mal statt. Damals funktionierte vieles noch nicht, wie es sollte. © Arne Dedert/dpa

Warnmeldungen sollten idealerweise über viele verschiedene Kanäle verbreitet werden, um so viele Bürger wie möglich zu erreichen. Der Bund verfügt beispielsweise über das sogenannte Modulare Warnsystem (MoWaS), ein effizientes Warn- und Kommunikationssystem. Dieses wird von Bund, Ländern und Gemeinden gemeinsam genutzt, um die Bevölkerung zu informieren und zu warnen. Ein Teil von MoWaS sind sogenannte Warnmultiplikatoren, wie Behörden, öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten, Medienhäuser, Internetdienstleister und App-Betreiber. Diese Stellen verbreiten im Katastrophenfall Warnungen auf verschiedene Weise.

Warn-App NINA und Cell Broadcast am Warntag auch in Offenbach und Umgebung im Einsatz

Es wird grundsätzlich zwischen drei Gefahrenstufen unterschieden: hoch (amtliche Gefahrendurchsage), mittel (amtliche Gefahrenermittlung) und niedrig (Gefahreninformation). In einer Gefahrensituation nutzt die Stadt Offenbach verschiedene Mittel, um die Bevölkerung zu warnen: Warn-Apps, Cell-Broadcast, Warnmeldungen über Radiosender und Lautsprecherdurchsagen.

Darüber hinaus aktiviert sie auf ihrer Website eine Notfallmeldung, die sich als Layer über die Internetseiten legt. Diese Meldung erscheint, wenn jemand eine städtische Internetseite aufruft. Weitere Informationen zum Warntag finden sich auf der Webseite des BBK. (csa)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von Redakteur Christoph Sahler sorgfältig geprüft.

