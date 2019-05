War’s das Fahrrad und nicht die Fledermaus?

Offenbach – „Wir haben es befürchtet und nun ist es tatsächlich eingetreten“, kommentiert die SPD-Stadtverordnete Ulla Peppler unsere Berichterstattung über die Verzögerung des Neubauvorhabens, welches anstelle des Toys’R’Us-Gebäudes geplant ist.

„Nachdem die Tansania-Koalition im Juni 2018 den Markplatzumbau hat scheitern lassen, droht Offenbach nun die nächste städtebauliche Hiobsbotschaft“, kritisiert die Sozialdemokratin das Bündnis.

Während Projektentwickler Michael Dietrich als Hauptgrund für die Verzögerung eine noch nicht abgeschlossene Umsiedlungsaktion für im Gebäude entdeckte Fledermäuse genannt hatte, liegt für die SPD die wesentliche Ursache an anderer Stelle: Die Tansania-Koalition sei mit ihrer Standort-Vorgabe für das vorgesehene Fahrrad-Parkhaus verantwortlich. „In der Stadtverordnetenversammlung am 29. November 2018 wurde von der Koalition ein Ergänzungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan gefasst, in welchem auf Betreiben der Grünen unter anderem gefordert wurde, das Fahrradparkhaus im Erdgeschoss statt im Untergeschoss unterzubringen“, erläutert Peppler die Hintergründe.

Die SPD befürchtet nun, dass sich unter dieser Maßgabe und vor dem Hintergrund, dass der geplante Ankermieter Toys insolvent ist, das Bauprojekt für Dietrich nicht mehr rentiert. Im Gespräch mit unserer Zeitung hatte sich der Investor dagegen optimistisch gezeigt, dass es mit dem Bauvorhaben – wenn auch mit etwa einem Jahr Verzögerung – weitergeht.

Die Sozialdemokraten spielen indes das schlimmste Szenario durch: „Dies ist nun schon das zweite wichtige städtebauliche Projekt für Offenbach, welches innerhalb von wenigen Monaten zu scheitern droht“, zeigt sich Ulla Peppler verärgert. Schon im Sommer 2018 habe der Marktplatzumbau gestoppt werden müssen, da die Kosten völlig aus dem Ruder gelaufen seien. „Das hat nicht wirklich überrascht, da die Tansania-Koalition den Umbau durch interne Meinungsverschiedenheiten so lange vertrödelte, bis es zu teuer wurde“, so Peppler.

Das Toys“R“Us-Gebäude könne nun zum Mahnmal dafür werden, wie die Grünen mit überzogenen Forderungen ein sehr gutes städtebauliches Projekt in Gefahr brächten und wie man das Vertrauen eines Projektentwicklers verspiele. „Wir halten Fahrradstellplätze für sinnvoll. Was für uns aber besonders wichtig ist, ist der Bau von Wohnungen. Daher halten wir es auch für zumutbar, das Fahrrad im Untergeschoss abzustellen“, resümiert Peppler. mad