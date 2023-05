Wasserwerfer fährt durch Offenbach – Polizei verrät Hintergrund zum Einsatz

Von: Erik Scharf

Teilen

Ein Wasserwerfer der Polizei fährt am Dienstag mitten durch Offenbach. Eine bedrohliche Situation lag aber nicht vor.

Offenbach – Aufregung in Offenbach am Dienstagvormittag: Ein Wasserwerfer der Polizei ist mit Begleitfahrzeugen und viel Sirenenlärm durch die Innenstadt gefahren. Rund um das Mainufer und die Berliner Straße sorgte der weithin hörbare Einsatz für eine Menge neugieriger Blicke der Passanten.

Ein Wasserwerfer der Polizei sorgt in Offenbach für Aufregung. (Symbolfoto) © Sylvio Dittrich/Imago

Wie die Polizei Südosthessen auf Nachfrage aber mitteilt, sei das Ganze lediglich eine Übungsfahrt der Bereitschaftspolizei gewesen. Eine ernsthafte Bedrohung habe zu keiner Zeit vorgelegen. Dennoch müsse auch die Bereitschaftspolizei für solche Fälle vorbereitet sein, regelmäßige Übungen auch in den Innenstädten wie am Dienstag in Offenbach gehörten dazu.

Eine offizielle Mitteilung der Bereitschaftspolizei lag bislang noch nicht vor. Für die Offenbacher, die den Wasserwerfer durch die Stadt fahren sagen, dürfte es heute eine Geschichte mehr zu erzählen geben. (esa)

Zuletzt wurde in Offenbach eine Frau getötet.